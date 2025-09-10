Gal “Serre Calabresi”: a Guardavalle, venerdì 12 settembre, un evento di valorizzazione della castagna

Guardavalle (Cz),10 settembre 2025 – La castagna fra tradizione, benessere ed emogastronomia. Un percorso di ricoperta e conoscenza di saperi tramandati nel tempo, di approfondimento riguardo i molteplici benefici per la salute che derivano da questo antico frutto in guscio. Un viaggio all’insegna del gusto, tra le declinazione che della castagna si possono portare in tavola.

Questi i vari aspetti che saranno esplorati nel corso dell’incontro previsto per venerdì 12 settembre, alle ore 17.30 a Guardavalle Marina. Un appuntamento voluto nell’ambito del progetto di cooperazione interterritoriale “Sviluppo dell’associazionismo fra le aree castanicole calabresi” (misura 19.3.), che il Gal“Serre Calabresi” sta portando avanti.

Tra gli obiettivi: trasferire informazioni e competenze, per sollecitare l’aggregazione tra aziende per migliorarne produttività e competitività, per ridare linfa ad un settore agricolo tradizionale e di grandi potenzialità quale la castanicoltura.

L’evento è accreditato ai sensi del Regolamento Conaf n. 3/2013, per la formazione professionale continua dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Catanzaro.