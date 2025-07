Gal Serre Calabresi: approvato il bilancio consuntivo e rinnovate le cariche sociali per il quadriennio 2025-2029

L’approvazione del bilancio consuntivo e il rinnovo delle cariche del presidente e del Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 2025-2029, questi i principali punti all’ordine del giorno, dell’ultima assemblea dei soci del Gal “Serre Calabresi”, tenutasi presso la stessa sede del Gruppo di Azione locale.

Nel corso dell’assemblea, il presidente Marziale Battaglia ha illustrato, con grande soddisfazione, le numerose attività realizzate, a partire dall’attuazione del Piano di Azione Locale (Pal) relativo alla programmazione 2014-2022, che si concluderà tra giugno e settembre 2025.

Il piano ha previsto un investimento complessivo di circa 5,7 milioni di euro, così suddivisi: circa 3,6 milioni per sei bandi destinati alle imprese, 1,6 milioni per sei bandi rivolti ai comuni e circa 500.000 euro per quattro bandi a regia diretta del Gal, di cui due di cooperazione transnazionale.

Il Gal Serre Calabresi si è dimostrato particolarmente efficiente nella gestione dei fondi, utilizzando in anticipo le risorse assegnate. Come evidenziato dal presidente Battaglia, sono stati ottenuti ulteriori fondi aggiuntivi pari a 1,5 milioni di euro aumentando così la dotazione iniziale di circa il 26%.

Questi ulteriori risorse hanno consentito di scorrere integralmente tutte le graduatorie aperte ammettendo così tutti i beneficiari che inizialmente erano stati esclusi per carenza fondi. In particolare, il bando della misura 4.1.1.

“Investimenti nelle aziende agricole”, che ha riscosso grande interesse: sono state finanziate 56 imprese agricole per un totale di circa 2,3 milioni di euro di contributi pubblici.

Tra le azioni di particolare rilievo, anche l’acquisto di 34 stazioni di ricarica per biciclette elettriche, che verranno consegnate in comodato d’uso gratuito ai comuni, contribuendo alla promozione della mobilità sostenibile sul territorio.

Nell’ultima seduta del Consiglio di Amministrazione è stata inoltre deliberata la concessione di un contributo ai comuni per l’organizzazione, entro il 20 agosto, di eventi dedicati alla valorizzazione dei prodotti tipici e del territorio nell’ambito del progetto “Filiere Corte e Mercati Locali”, sulla scia del successo ottenuto dal Festival dell’Agricoltura Calabria a Km Zero, recentemente promosso dal Gal a Soverato.

Durante l’assemblea si è fatto cenno anche a importanti progetti extra Pal, come “Le Montagne del Sole”, finanziato dal Ministero del Turismo e finalizzato alla valorizzazione del turismo montano, di cui il Gal è capofila di un partenariato pubblico-privato.

Il progetto è stato già avviato e sta contribuendo alla creazione di una nuova destinazione turistica nel territorio.

Di rilievo anche il progetto “TER.RE – Territori in Rete”, avviato nell’ambito della Strategia Nazionale delle Aree Interne (Snai), con l’obiettivo di costruire una rete tra operatori dei settori agroalimentare, artigianale e turistico, attraverso un percorso partecipato e condiviso volto a qualificare l’offerta territoriale.

A seguire, si è proceduto al rinnovo delle cariche sociali. L’assemblea ha riconfermato, per acclamazione, Marziale Battaglia alla presidenza del Gal.

Un riconoscimento al lavoro svolto con competenza e dedizione, come sottolineato anche dal consigliere Franco Scalfaro, che ha evidenziato l’importanza di una guida autorevole e stimata, non solo tra i Gal della Calabria ma anche dalla regione Calabria.

Il Presidente Battaglia ha espresso profonda gratitudine ai soci per la fiducia rinnovata, sottolineando come i traguardi raggiunti siano il risultato di un lavoro corale, frutto della sinergia tra il Consiglio di Amministrazione e la struttura operativa del Gal.

In particolare, ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento all’Ufficio di Piano, evidenziandone il ruolo strategico e l’elevato livello di competenza dimostrato in ogni fase della programmazione. Un plauso speciale è stato rivolto alla direttrice Carolina Scicchitano, che ha guidato l’Ufficio con rigore e grande efficienza.

Contestualmente, sono stati eletti i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Per la componente pubblica:

Franco Scalfaro (Sindaco di Cortale)

(Sindaco di Cortale) Fernando Sinopoli (Sindaco di Centrache)

(Sindaco di Centrache) Caterina Gatto (Consigliere comunale di Soverato)

(Consigliere comunale di Soverato) Bruno Salerno(Consigliere comunale di Cardinale)

Per la componente privata:

Giuseppe Rotiroti (Presidente del Consorzio per la tutela e la valorizzazione della Nocciola Tonda di Calabria)

(Presidente del Consorzio per la tutela e la valorizzazione della Nocciola Tonda di Calabria) Paolo Galati (Coldiretti)

(Coldiretti) Salvatore Sinopoli (Copagri)

(Copagri) Raffaele Stanizzi (Confagricoltura)

(Confagricoltura) Domenico Vivino (CIA)

(CIA) Francesco Buttiglieri(imprenditore agricolo)

L’assemblea si è conclusa con l’impegno unanime a proseguire con determinazione lungo il percorso già tracciato, volto alla valorizzazione e allo sviluppo sostenibile del territorio.