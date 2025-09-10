Gala dei Miracoli” è festa dell’orgoglio taurianovese: premiati il colonnello Giovinazzo e il giornalista Arceri, Bruni e Mammana cittadini onorari

Taurianova, 10 settembre 2025 – Un’orgoglio tutto taurianovese quello del Galà dei Miracoli che riconferma l’eccellente lavoro sul piano artistico e culturale svolto nella città della Vallis Salinarum.

Una festa che celebra Taurianova quale luogo di devozione mariana e che vede ogni anno una Piazza Macri sempre gremita, pronta ad assistere da oltre 130 anni alla consegna dei Premi che ricordano il miracolo attribuito alla Madonna della Montagna nel lontano 1904.

Un evento che ha avuto luogo nella serata di martedi 9 settembre e a cui a esordire è stato il sindaco Roy Biasi che ha definito la manifestazione quale “ serata dell’orgoglio taurianovese ovvero di una città che deve andare orgogliosa per i suoi primati acquistati”; esordio a cui sono succeduti i protagonisti indiscussi dell’evento tra cui la musica di Dayana e i cittadini assieme alle associazioni.

Non si è fatto di certo attendere anche il saluto del parroco della chiesa intitolata a Maria S.s delle Grazie, don Mino Ciano che ha espresso profonda gratitudine agli sforzi compiuti da molti per onorare la Patrona, rendendo la kermess migliore di anno in anno oltre che all’impegno nell’ulltimazione dell’iter che eleva Taurianova a citta mariana.

Tra i premiati di quest’anno, l’inviato Rai Vincenzo Arceri, il calciatore arrivato alla serie A, Nicolas Viola, il direttore della Prima Cardiologia del policlinico Amberto I° di Roma, Giuseppe Placanica che hanno ricevuto l’opera del maestro Vincenzo Ferraro dalle mani del presidente del Consiglio Comunalee , Raffaele Scarfò, degli assessori Angela Crea e Simona Monteleone, mentre sono stati chiamati ad omaggiare il musicista Martino Parisi e il colonnello dei Carabinieri Raffaele Giovinazzorispettivamente la presidente della Consulta delle associazioni, Anna Maria Fazzari, e l’ex parlamentare componente della Commissione bicamerale antimafia, Angela Napoli.

Tra i premiati anche il musicista ultra 90enne Michele Di Raco che, assente per motivi di salute, ha voluto inviare un messaggio carico di riconoscenza ed emozione per il riconoscimento ricevuto.

Una serata nata dalla sinergia tra Parrocchia e amministrazione che ha lasciato spazio a svariate riconoscenze, passando dalle due cittadinanze onorarie (una tra queste al direttore artistico dell’Infiorata Valentina Mammana) alla consegna degli “Encomi dei Miracoli” nelle mani del cantante Domenico Barreca, dell’attore Antonio Maria Greco, dell’artista Giusi Loschiavo, della dirigente scolastica Maria Concetta Muscolino, di Simone Taverna anima del gruppo “I Giganti di Taurianova”, della giovane violinista Chiara Pia Ambesi, e di quelle delle società sportive School Wolley, Asd Taurianova Accademy e Real Taurianova.