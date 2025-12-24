Gallico (RC): benedizione dei caschi dei motociclisti reggini. Tra i presenti anche il motoclub della Polizia di Stato di Reggio Calabria

Gallico (RC), 24 dicembre 2025 – Un’esperienza singolare quella vissuta domenica 21 dicembre dai motociclisti reggini, i cui caschi sono stati benedetti durante la cerimonia religiosa presso la chiesa di San Biagio Vescovo, a Gallico. La funzione è stata officiata da don Nino Russo, anch’egli membro attivo nello squadrone del motoclub cittadino con la sua Kawasaki 100.

Un’evento che ha coinvolto appassionati di motociclette ma anche di agonisti del motociclismo sportivo, pronti a sedere tra i banchi della chiesa fino a gremirla, senza escludere però la consueta assemblea di fedeli.

Tra i presenti diversi motociclisti provenienti da tutta la provincia reggina e la delegazione del Moto Club della Polizia di Stato, di cui fa parte lo stesso don Nino.

Durante la Celebrazione, è stata pronunciata la preghiera dei motociclisti che fa luce su valori quali la solidarietà, l’amicizia, la fratellanza, la lealtà e la cooperazione: valori preziosi inevitabilmente attribuibili ai motociclisti reggini che, come ricordato da don Nino, contribuiscono attivamente nella realizzazione di iniziative benefiche volte a far sentire sempre meno soli categorie di persone fragili come anziani e bambini.

Alla benedizione è seguito un momento ludico gastronomico che ha garantito non solo divertimento e convivialità, quanto anche di prendere parte all’assaggio di deliziosi prodotti locali quali cannoli alla ricotta, vino e panettone per tutti.

Un’iniziativa varia che ha lasciato con se il ricordo di una giornata incui anche i caschi diventano protagonisti: un senso di devozione verso quei copricapi salvavita nelle corse in motocicletta, resi ancora più speciali dalla benedizione di Dio.