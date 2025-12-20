Gallico, tutti gli eventi del Natale Solidale 2025

Gallico (RC), 20 dicembre 2025 – Il “Natale Solidale” di Gallico è giunto alla sua seconda edizione e si conferma un appuntamento atteso e partecipato, capace di unire generazioni diverse e di trasformare il periodo natalizio in un’occasione concreta di fraternità, tradizione e attenzione verso il prossimo.

Nel quartiere della periferia nord di Reggio Calabria si sta vivendo un mese intenso di eventi tra fede, cultura e solidarietà. Promotrici del progetto sono le Parrocchie di San Biagio Vescovo e Martire di Gallico Superiore, Maria SS. Di Porto Salvo di Gallico Marina e San Nicola di Bari di Santa Domenica, con la collaborazione delle Associazioni “Il sorriso di don Bosco” e “PGS Aurora Gallico”.

Un ricco calendario di iniziative, inserito nel programma Reggio Città Natale: per una città che abbraccia tutti promosso dal Comune di Reggio Calabria.

Oggi, sabato 20 dicembre alle ore 17.00, i bambini dell’Oratorio “Don Bosco” presenteranno lo spettacolo teatrale “Via così, verso Betlemme”. A seguire l’apertura del Villaggio di Natale e dei mercatini solidali con degustazione di prodotti del territorio. Domenica 21 dicembre, dalle alle ore 18.00, si replicherà con i mercatini e il villaggio nei locali dell’Oratorio a Gallico Superiore. Al mattino, alle ore 11.00, benedizione dei caschi, dei mezzi e dei loro conducenti durante la S. Messa presso la Parrocchia di San Biagio.

Il programma è stato reso possibile grazie all’impegno della comunità e al lavoro instancabile dei volontari delle Parrocchie e delle Associazioni del territorio. Per ulteriori informazioni è possibile visitare le pagine facebook “Parrocchia San Biagio – Gallico”, “Parrocchia Santa Maria di Porto Salvo in Gallico Marina”, “Parrocchia San Nicola di Bari – Santa Domenica – Gallico” e “Oratorio Don Bosco di Gallico”.