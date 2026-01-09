Gambarie si prepara ad accogliere la stagione sciistica: avvio delle attività di collaudo e manutenzione degli impianti in sicurezza – VIDEO

Santo Stefano in Aspromonte (CS), 9 gennaio 2026 – In vista delle condizioni climatiche che stanno interessando gran parte del Sud Italia, le precipitazioni nevose non si sono fatte attendere a Gambarie, nel reggino, che meta prediletta del turismo montano, si prepara ad accogliere la stagione sciistica.

A confermarlo è il sindaco di Santo Stefano in Aspromonte, Francesco Malara, che ha dichiarato l’inizio delle attività manutententive e di collaudo degli impianti sciistici in sicurezza.

La data di apertura non è ancora stata fissata, dati gli impegni delle ditte specializzate per la verifica con le Olimpiadi di Milano -Cortina, ma la certezza di tornare a sciare a Gambarie è assicurata.

Negli ultimi dieci anni, questa località montana nel cuore del Parco Nazionale dell’Aspromonte ha beneficiato di un turismo sempre più in crescita, anche durante la stagione estiva.

Molti coloro che giungono in questo luogo, tra visitatori e appassionati di scii che usano lo spesso manto nevoso che ricopre il suo suolo come sfida per passare al meglio il loro tempo libero.