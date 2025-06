Gdf Catanzaro: 251° anniversario della fondazione del corpo – comando regionale Calabria della Guardia di Finanza

Presso l’Anfiteatro del Parco della Biodiversità Mediterranea “Michele Traversa” di Catanzaro, nella serata del 25 giugno 2025, si è svolta la solenne cerimonia celebrativa del 251° Anniversario di Fondazione della Guardia di Finanza.

Nota integrale

251° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Presso l’Anfiteatro del Parco della Biodiversità Mediterranea “Michele Traversa” di Catanzaro, nella serata del 25 giugno 2025, si è svolta la solenne cerimonia celebrativa del 251° Anniversario di Fondazione della Guardia di Finanza.

Il Comandante Regionale Calabria, Generale di Divisione Gianluigi D’Alfonso, ha passato in rassegna lo schieramento composto da militari AT.P.I. – antiterrorismo pronto impiego, militari del servizio navale, piloti di elicottero, sommozzatori, militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza ed un’unità cinofila con cane antidroga.

All’evento hanno partecipato le massime Autorità civili e militari regionali, i Comandanti Provinciali e del Reparto Operativo Aeronavale, i Comandanti dei Reparti e gli Ufficiali in servizio nella provincia di Catanzaro, le Sezioni calabresi dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, le locali Associazioni Combattentistiche e d’Arma, nonché una rappresentanza dei Dirigenti Regionali delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra militari del Corpo.

La cerimonia è stata allietata da alcuni brani eseguiti dall’Orchestra di Fiati “Arlia Wind Orchestra” del Conservatorio Statale di Studi Musicali “Pyotr Ilyich Tchaikovsky” di Catanzaro – Nocera Terinese.

I Gonfaloni della Regione Calabria, dell’Amministrazione Provinciale e del Comune di Catanzaro e l’Istituto del Nastro Azzurro, hanno sfilato ad inizio cerimonia, a testimonianza dello stretto legame del Corpo con gli Enti territoriali calabresi.

Dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del Giorno Speciale del Comandante Generale del Corpo sono state eseguite le note del silenzio d’ordinanza per la resa degli onori ai Caduti.

A seguire, il Comandante Regionale Calabria, nella sua allocuzione, ha rivolto un indirizzo di saluto ai presenti, pronunciando sentite parole di ringraziamento alle Fiamme Gialle della Calabria per l’alto senso del dovere dimostrato in questi anni, durante i quali numerosi e prestigiosi sono stati i risultati conseguiti in tutti i comparti operativi. L’Ufficiale Generale ha esortato tutti i militari a proseguire con la consueta determinazione, l’impegno e la dedizione che da sempre ne contraddistinguono l’operato.

A testimonianza dell’impegno profuso e dei pregevoli risultati di servizio conseguiti dai dipendenti Reparti, le massime Autorità Giudiziarie presenti all’evento hanno consegnato le ricompense morali ai militari che si sono maggiormente distinti in rilevanti operazioni di servizio.

La cerimonia si è conclusa con la Preghiera della Guardia di Finanza eseguita dall’Orchestra del citato Conservatorio che ha accompagnato il Soprano Miriana Screnci.