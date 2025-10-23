Cronaca

Gdf Catanzaro: confisca di beni mobili ed immobili per un valore complessivo stimato in oltre un milione di euro

Foto di Redazione Redazione24 minuti fa
15 minuto di lettura

L’autorità giudiziaria ha eseguito una misura ablativa (confisca) a un gruppo mafioso attivo nella zona di Cosenza e nei territori limitrofi

Nota integrale

Comunicato stampa ufficiale

Catanzaro, 23 ottobre 2025I militari del Servizio Centrale I.C.O. e dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Catanzaro e Cosenza hanno dato esecuzione ad un decreto di confisca emesso dal Tribunale di Catanzaro – Sezione per l’applicazione delle Misure di Prevenzione, con cui è stata disposta la misura ablativa di n. 1 unità immobiliare e di n. 2 imprese con relativi patrimoni aziendali, comprendenti numerosi appezzamenti di terreno, motoslitte, quad e rapporti bancari per un valore complessivo stimato in oltre 1 milione di euro, riconducibili ad un soggetto nei cui confronti è stata irrogata nell’anno 2020 la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, ulteriormente aggravata nel corso del 2022.

Il medesimo soggetto è stato coinvolto, sempre nell’anno 2022, nel procedimento “Reset” ove è stato condannato dal G.U.P. di Catanzaro ad anni 13 e mesi 8 di reclusione poichè riconosciuto organico al gruppo mafioso operante a Cosenza e territori limitrofi, facente capo al boss Francesco Patitucci.

Ancora, nell’anno 2023, lo stesso è stato implicato nell’operazione c.d. “Gentleman II”, per violazioni al T.U. in materia di sostanze stupefacenti, la cui posizione è pendente dinanzi al Tribunale di Castrovillari.

L’odierna misura ablativa adottata – ex art. 24 d.lgs. 159/2011 – dal Tribunale di Catanzaro nell’ambito del procedimento di prevenzione, sulla base di complessi accertamenti di natura economico – patrimoniale coordinati dalla Procura della Repubblica di Catanzaro – D.D.A. ed eseguiti dagli esperti dei Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro e di Cosenza, con la collaborazione dello S.C.I.C.O., scaturisce dall’analisi del profilo patrimoniale del destinatario e dei familiari, volto a verificare la congruità del valore dei beni a disposizione rispetto ai redditi dichiarati o all’attività economica svolta, che aveva già portato al sequestro degli stessi il 23.10.2024.

Tag
Foto di Redazione Redazione24 minuti fa
15 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Redazione

Redazione

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio