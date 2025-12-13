Gdf Catanzaro: Il sottotenente Gianluca Monda è il nuovo comandante del nucleo operativo del gruppo di Catanzaro

Nei giorni scorsi il Comandante Provinciale di Catanzaro, Colonnello t.ST Pierpaolo MANNO, ha accolto il Sottotenente Gianluca Monda che al termine del Corso di formazione per Ufficiali “AUTHION II°” svolto presso l’Accademia di Bergamo è stato trasferito dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Torino al Gruppo di Catanzaro, quale Comandante del Nucleo Operativo.

L’Ufficiale, 45 anni, laureato in Scienze Giuridiche ha svolto, in passato, servizio presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Torino dove ha maturato importanti esperienze operative nel settore del contrasto alla criminalità organizzata e al traffico di sostanze stupefacenti.

Nel rivolgere un cordiale saluto di benvenuto il Colonnello Manno ha formulato all’Ufficiale i migliori auguri per il prestigioso incarico che dovrà assumere in un’area strategica della provincia catanzarese per il contrasto alla criminalità economico finanziaria.