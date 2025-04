Gdf Catanzaro: visita del comandante generale De Gennaro al comando regionale Calabria

Nella giornata di ieri 1° aprile, il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, si è recato in visita presso il Comando Regionale Calabria, situato nella storica Caserma “Laganà” di Catanzaro, dove è stato accolto con gli onori militari di rito dal Comandante Interregionale dell’Italia Sud Occidentale, Gen. C.A. Antonino Maggiore e dal Comandante Regionale Calabria, Gen. D. Gianluigi D’Alfonso.

L’occasione ha costituito un’importante occasione di confronto e di rafforzamento del ruolo strategico che le Fiamme Gialle rivestono nel territorio regionale.

La massima Autorità del Corpo ha rivolto un saluto ai Comandanti Provinciali e del Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia, nonché ad una folta rappresentanza di militari in servizio presso i dipendenti Reparti, unitamente ai dirigenti regionali delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e ad una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Finanzieri in congedo di Catanzaro e Lamezia Terme (CZ).

Nel corso della visita, il Generale De Gennaro ha manifestato sincero apprezzamento e profonda riconoscenza per la dedizione, la professionalità e l’impegno costante dimostrati dalle Fiamme Gialle calabresi nel contrasto agli illeciti economico-finanziari e nella salvaguardia della legalità, sottolineando gli eccellenti risultati operativi recentemente ottenuti a livello nazionale.

L’Autorità di vertice del Corpo ha auspicato, anche per il futuro, che la missione istituzionale prosegua con immutato impegno, ispirandosi ai valori storici su cui si fonda l’Istituzione.

Durante il briefing istituzionale, il Generale D’Alfonso ha illustrato al Comandante Generale una dettagliata analisi della situazione socio-economica regionale, soffermandosi sulle principali attività operative condotte dai Reparti territoriali e delineando prospettive strategiche di sviluppo, innovazione strutturale e ottimizzazione gestionale delle risorse umane e logistiche.

Successivamente, il Comandante Generale ha incontrato le massime Autorità regionali, prima di recarsi, nel pomeriggio, presso il Comune di Soverato (CZ), dove, alla presenza del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, On. Wanda Ferro, ha partecipato alla solenne cerimonia di intitolazione di una strada alla <<Guardia Salvatore Lemmo, Medaglia d’Oro al Valore della Guardia di Finanza “”alla memoria””>>.

Durante la commemorazione, alla presenza delle Autorità locali, il citato Sottosegretario di Stato, accompagnato dal Comandante Generale, ha deposto, inoltre, una corona di alloro alla Stele monumentale dedicata al valoroso Finanziere.

Resi gli onori ai Caduti ed a seguito dell’intonazione del Silenzio d’Ordinanza, è stata data lettura della motivazione con la quale è stata concessa l’importante decorazione:

«Militare in servizio di vigilanza costiera unitamente a un altro finanziere, interveniva per contrastare l’attività delittuosa perpetrata da tre malviventi che tentavano di introdursi in un’abitazione privata a scopo di rapina. nel corso dell’intervento non esitava a inseguire uno dei predetti criminali, il quale, ormai raggiungo, girandosi repentinamente esplodeva in sua direzione un colpo di fucile, ferendolo a morte.

Fulgido esempio di eccezionale coraggio ed elevato spirito di abnegazione per affermare l’autorità dello stato, spinto fino all’estremo sacrificio.

Soverato (Catanzaro), 14 – 15 gennaio 1905.»

A conclusione della cerimonia, il Comandante Generale si è recato in visita anche presso la locale Compagnia, già intitolata in onore del medesimo Caduto, procedendo a svelare una nuova targa commemorativa in marmo, quale ulteriore riconoscimento tangibile del sacrificio del militare, a seguito dell’attribuzione della Medaglia d’Oro al Valore della Guardia di Finanza “alla memoria”.