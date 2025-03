Gdf Cosenza: nelle scuole per la cultura della legalità

Nell’ambito di intese collaborative tra il Comando Provinciale Cosenza e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza sono stati programmati incontri tematici con studenti appartenenti alle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia, per favorire la cultura della legalità economica e per illustrare i compiti istituzionali affidati alla Guardia di Finanza.

In tale contesto, i Finanzieri del Comando Provinciale Cosenza stanno partecipando ad una serie di incontri con alunni di alcuni degli Istituti di Istruzione del Comune di Corigliano-Rossano.

Gli incontri, che proseguiranno per tutto l’anno scolastico, hanno interessato l’Istituto I.I.S. “L. Palma” – ITI ITG “Green Falcone Borsellino”, dove le Fiamme Gialle della Compagnia di Corigliano-Rossano – alla presenza di circa 150 studenti – hanno analizzato le attività della Guardia di Finanza a contrasto dell’evasione, dell’elusione e delle frodi fiscali, degli illeciti in materia di spesa pubblica e della criminalità economico-finanziaria.

L’incontro ha avuto come fine ultimo quello di sensibilizzare i ragazzi sul loro ruolo di cittadini, anche in vista del loro inserimento nel mondo del lavoro dopo il percorso di studi, stimolando una riflessione sul delicato ruolo rivestito dal Corpo, quale organo di polizia dalla parte dei cittadini, accrescendo negli adolescenti la consapevolezza delle conseguenze delle loro azioni, attraverso esempi concreti di attività concluse in materia di contraffazione, abusivismo commerciale, tutela del Made in Italy, sicurezza dei prodotti e traffici illeciti, tra cui l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Agli incontri hanno partecipato altresì le unità cinofile del Gruppo Cosenza che hanno svolto una simulazione pratica di controlli antidroga su bagagli e persone.

Tali iniziative testimoniano il costante presidio rappresentato dalla Guardia di Finanza, impegnata quotidianamente non solo nel contrasto agli illeciti di natura economico-finanziaria, caratterizzati da elevato disvalore sociale, ma anche come organo di polizia vicino ai cittadini, di cui tutela il bene fondamentale delle libertà economiche.