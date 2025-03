Gdf Reggio Emilia e Polizia di Stato: “Operazione Ten”, blitz contro la ‘ndragheta a Reggio Emilia

Squadra mobile della Questura di Reggio Emilia, S.I.S.C.O., Squadra Mobile di Bologna e Crotone e militari della Guardia di Finanza reggiana, stanno eseguendo 19 perquisizioni e 5 misure cautelari personali in carcere per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p..

nota integrale

Dalle prime ore dell’alba, la Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia, con l’ausilio del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile di Bologna e Crotone, unitamente a militari della Guardia di Finanza reggiana, sta dando esecuzione a 19 perquisizioni nelle province di Reggio Emilia, Modena, Parma, Crotone, nel cui contesto saranno eseguite 5 misure cautelari personali in carcere per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. e altro. Ulteriori dettagli saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 10:00 in Questura a Reggio Emilia, alla presenza del Questore, del Procuratore della Repubblica di Bologna facente funzioni Dott. Francesco Caleca, del Sostituto Procuratore della Repubblica Dott.ssa Beatrice Ronchi e del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza.