GDF Vibo Valentia: in preparazione alla Santa Pasqua è stata celebrata una Santa Messa a beneficio delle Forze Armate, di Polizia e degli altri Corpi dello Stato operanti nel territorio vibonese.

In preparazione alla Santa Pasqua è stata officiata presso il Santuario Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime della frazione Paravati di Mileto (VV), dal Vescovo della diocesi di Mileto, Nicotera e Tropea – S.E. Mons. Attilio Nostro, alla presenza dei sindaci di Vibo Valentia – dr. Vincenzo Romeo- e di Mileto avv. Salvatore Fortunato Giordano, del Prefetto – Dott.ssa Anna Aurora Colosimo e delle altre autorità civili e militari della Provincia, una Santa Messa, concelebrata dai cappellani militari, a beneficio delle Forze Armate, di Polizia e degli altri Corpi dello Stato operanti nel territorio vibonese.

Durante l’omelia il Vescovo si è soffermato sull’importanza dell’amore, un amore gratuito e sincero, come ci ha insegnato Gesù durante la sua Crocifissione dove, nonostante le sofferenze patite, non ha mai espresso parole di condanna e giudizio nei confronti dei suoi assassini.

Come da tradizione, prima della benedizione, è stata letta la “Preghiera per la Patria” ed alla fine della celebrazione lo stesso Vescovo ha augurato a tutti i presenti di portare con se la gioia della Pasqua di resurrezione: nelle caserme, nelle varie realtà in cui si opera e nelle famiglie, spesso lontane, proprio in considerazione del particolare servizio svolto dagli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia.

La Cerimonia religiosa è stata allietata dal coro del conservatorio di musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, diretto dal Maestro Gianfranco Cambareri, a cui è stato manifestato l’apprezzamento per avere animato con i canti il particolare momento di riflessione.