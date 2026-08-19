“Gente in Aspromonte”, ad Africo l’VIII edizione del raduno sotto le querce nel segno di Corrado Alvaro

Sta per arrivare l’atteso appuntamento sotto le querce di Africo antica: “Gente in Aspromonte” si terrà il 22 e 23 agosto 2026 seguendo un tema suggestivo, “Dal metareale alla metafisica di Alvaro”.

L’evento, giunto all’VIII edizione, organizzato da “Insieme per Africo” e ideato e curato da Angela Sposato, con il patrocinio di Calabria Film Commission, Regione Calabria, Comune di Africo e Comune di Sant’Agata del Bianco, propone due giornate di incontri, esperienze nella natura, arte e musica, seguendo il filo della memoria alvariana nel settantesimo anno dalla scomparsa del grande scrittore sanluchese.

La colazione di benvenuto, con pane ricotta e il miele, aprirà le porte a un mondo ancestrale fatto di calore, accoglienza, benessere.

E, poi, seduti sotto le querce, si parlerà di libri belli e profondi, si leggeranno pagine di grandi scrittori, si discuterà di natura e ambiente, di tradizioni e futuro.

Si andrà alla scoperta dei luoghi, sui sentieri dell’arte, per poi fermarsi in angoli poco noti e ascoltare ottima musica, in una dimensione di bellezza sospesa e senza tempo, quella che la magia dell’Aspromonte restituisce a ogni passo.

Così letteratura, paesaggio, biodiversità, arte e comunità si incontrano e la montagna non è più solo luogo geografico, ma spazio culturale e umano da conoscere e raccontare.

E l’annuale raduno di “Gente in Aspromonte”, nato dall’energia dei ragazzi di Africo e dalla forza creativa dello scrittore Gioacchino Criaco, oggi curato da Angela Sposato, ogni anno di più mostra il valore delle idee condivise, delle diverse espressioni creative intrecciate, del ritrovarsi.

Come ama ripetere Criaco, non ci sono inviti personali, siamo tutti invitati.

22-23 agosto 2026

Evento organizzato da “Insieme per Africo”, ideato e curato da Angela Sposato

22 agosto – Rifugio Carrà (Africo)

Ore 9.30

Laboratorio pastorale della ricotta di capra

Colazione di benvenuto:

pane, ricotta e miele, la “buonacreanza” dei pastori

recitazione di versi di Corrado Alvaro sul pane

Ore 10.00

Saluti istituzionali:

Domenico Modaffari, sindaco di Africo

Filippo Palamara, Insieme per Africo

Giovanni Calabrese, assessore regionale al Turismo

Domenico Stranieri, sindaco di Sant’Agata del Bianco

Giuseppe Bombino, GAL Area Grecanica

Francesco Macrì, consigliere direttivo nazionale Asso L.E.A.D.E.R. Italia

Giampaolo Calabrese, direttore Film Commission Calabria

Ore 10.30

Presentazione del libro Un pranzo da re di Jim Harrison (Edizioni Settecolori)

Gianfranco Marrone, docente di Linguaggi dell’enogastronomia – Università di Palermo, dialoga con Manuel Grillo, editore di Settecolori. Modera Angela Sposato.

Ore 11.00

Gelato e territorio: Bar Ettore di Locri – Antonio Ruggia, mastro gelatiere artigiano, propone granite con frutta di stagione (uva di vitigni autoctoni, bergamotto, fichi).

Ore 13.00

Pranzo conviviale preparato dai ragazzi di Insieme per Africo, tradizione e relazione a tavola. Per il dessert Bar Ettore propone gelati con materie prime dell’Aspromonte (origano selvatico, zabaione al Greco di Gerace).

Stand enogastronomici

Cantine Stoli: tra codici bizantini e palmenti pre-omerici, i vini dello storico vigneto di Africo.

Azienda Barone Macrì: dall’olio al vino passito – Grossa geracese di Modi e Greco di Gerace: dolcezza, sapienza e storia.

Stand libri a cura dell’edicola-libreria Mollica

Ore 15.30

Dal metareale alla metafisica di Alvaro in Aspromonte

Gioacchino Criaco, scrittore, Domenico Piraina, direttore di Palazzo Reale e direttore Cultura del Comune di Milano, Giuseppe Polimeni, docente di Storia della Lingua italiana dell’Università degli Studi di Milano. Introduce Angela Sposato.

Ore 17.00

Metafisica concreta: la quercia più possente d’Europa. Dentro la ghianda: chimica, nutrizione e salute di un frutto dimenticato

Carmine Lupia, etnobotanico, Giosuè Costa, professore di Chimica degli Alimenti – Università Magna Graecia di Catanzaro. Modera Miriam Criaco

Ore 18.00

Piccola metafisica della biodiversità culturale

Ettore Castagna, antropologo, Giuseppe Lucà, liutaio. Modera Marcello Barillà.

Ore 20.30

Cena conviviale con prodotti e primizie del territorio, accompagnata dal vino della casa di “Insieme per Africo”

Ore 21.30

Spettacolo musico-teatrale di Ettore Castagna: “Accussì mi ricordu…”, frammenti di un’umanità perduta.

A seguire, musica e balli della Calabria grecanica.

23 agosto – Dal Rifugio Carrà a Campusa

Ore 9.00

Raduno a Rifugio Carrà.

Colazione di “buonacreanza” con dolci e succhi fatti in casa.

Ore 9.30

Alvaro e Strati, due scrittori a Caraffa del Bianco

A cura di Domenico Stranieri, scrittore

Escursione naturalistica verso Campusa

Ore 11.00

Per uno sguardo metafisico delle terre ioniche

BARCALABRIA, installazione d’arte di Antonello Scotti

Bacheche di pensiero, immagini itineranti sulla memoria e sulla storia dell’anima di Africo Vecchio

Dibattito e riflessioni

Dalle ore 13.00 – Scuola elementare “Zanotti-Bianco”

Ristoro e pranzo al sacco a cura di Insieme per Africo

Ore 16.00

Presentazione del libro Col buio me la vedo io di Anna Mallamo, giornalista (Einaudi)

Dialogano con l’autrice Alessia Alboresi ed Evelina Catizone

Ore 18.00

Performance Ensemble dell’Orchestra giovanile di fiati “G. Scerra” di Delianuova diretta dal Maestro Gaetano Pisano

Ore 19.00

Rientro a Rifugio Carrà

Ore 20.00

Cena conviviale e osservazione delle costellazioni con racconti orali, “‘u cunto de li cunti”.

Vi aspettiamo!

L’immagine della locandina è cortese omaggio dell’artista Vincenzo Filosa

Info e prenotazioni

327/9591927

349/5269848

insiemeperafrico@gmail.com