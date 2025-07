Gentile (FI) “Separazione delle carriere: una svolta storica per una giustizia più equa, trasparente e al servizio dei cittadini”

“L’approvazione in seconda lettura al Senato della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere rappresenta un passaggio fondamentale, atteso da decenni, che segna la volontà di restituire piena credibilità e imparzialità al nostro sistema giudiziario.

Una battaglia storica di Forza Italia, fortemente voluta dal Presidente Silvio Berlusconi, che oggi diventa realtà grazie alla determinazione del nostro partito, del vice ministro Sisto, del ministro Nordio e del governo Meloni. Una riforma che separa in modo netto chi accusa da chi giudica, restituendo equilibrio tra le parti, rafforzando la terzietà del giudice e contrastando il malcostume delle correnti che da troppo tempo inquinano la meritocrazia nel CSM.

È un atto di civiltà giuridica e di rispetto verso i cittadini onesti, verso i tanti magistrati che ogni giorno lavorano con dedizione e integrità, e verso un Paese che merita una giustizia giustamente finalmente.

Come ha ricordato il nostro segretario Antonio Tajani, non è una riforma contro qualcuno, ma una riforma per tutti: per una giustizia che garantisce sicurezza, legalità e crescita.

Siamo solo a un passo dal traguardo definitivo.

Ora avanti, con responsabilità e coraggio” così il deputato di Forza Italia, Andrea Gentile, membro della Commissione Affari Costituzionali.