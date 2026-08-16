Gerace brilla con Il Borgo Incantato, grande successo di pubblico

Tre sere di musica, fuoco, acrobazie e teatro di figura hanno confermato Il Borgo Incantato l’arte di strada in vicoli” – Festival Internazionale di Arte di Strada, Teatro Urbano e Circo Contemporaneo come uno degli appuntamenti più coinvolgenti dell’estate calabrese.

Dal 26 al 28 luglio 2026, i vicoli medievali e le piazze di Gerace (RC) si sono trasformati ancora una volta in un palcoscenico continuo, capace di conquistare un pubblico trasversale per età e provenienza.

Il pubblico ha apprezzato tutti gli show in programma, tributando un affetto particolare all’omaggio alla cultura orientale che ha attraversato l’edizione 2026.

Il gradimento più alto è andato ai Bhangra Boys & Girls, spettacolo più votato dal pubblico, con i loro costumi sgargianti e il tamburo dhol che hanno trascinato la piazza in una festa collettiva dai colori e dai ritmi del Punjab.

A lasciare gli spettatori senza fiato è stata invece la compagnia cinese Cho Kairin, con equilibri estremi e verticali mozzafiato firmati “Super Acrobati”.

L’oscar della simpatia è andato a Heromacro, che con “Ninja and Geisha Show” ha conquistato il pubblico unendo la potenza marziale del ninja e l’eleganza della geisha in una comicità fisica capace di far divertire grandi e piccoli.

Non sono mancati gli altri momenti forti del festival: la Bada Bim Bum Band ha accompagnato ogni serata con energia contagiosa, mentre Galirò ha portato in scena il suo eccentrico “Poom-cha” tra musica e magia.

Lumino ha incantato con il fuoco trasformato in danza, e Thomas Goodman ha regalato leggerezza con bolle giganti e serpenti di schiuma.

La Compagnia Nando e Maila ha firmato un doppio appuntamento, tra ironia e poesia, mentre Rašid Nikolić ha commosso con le sue marionette scolpite a mano.

I Daiana Lou hanno acceso il palco con il loro rock alternativo, e Prestige Eventi ha chiuso in bellezza con la scenografica parata di Cenerentola. A impreziosire l’edizione, l’omaggio speciale di Horacio Czertok con “Contra Gigantes”, nel Cortile della Concattedrale aperto per la prima volta al pubblico del festival.

Il 2026 ha segnato anche un salto in avanti sul fronte dell’innovazione: per la prima volta il pubblico ha potuto votare il proprio spettacolo preferito tramite QR Code, grazie al sistema sviluppato da Versadia SRL, che ha reso l’esperienza del festival ancora più semplice, immediata e coinvolgente.

Tra tutti coloro che hanno partecipato al voto, c’è stata l’estrazione di un premio speciale, che è andato a Giuseppe Sgambelluri, il quale si è aggiudicato un soggiorno a Gerace di una notte, comprensivo di cena e pernottamento, da utilizzare durante la prossima edizione del Borgo Incantato oppure in occasione dell’edizione natalizia di quest’anno.

Il Premio Internazionale Città di Gerace.

La grande novità del 2026 ha avuto il suo momento culminante nella serata conclusiva, con la cerimonia di premiazione del primo Premio Internazionale Città di Gerace per l’Arte di Strada, il Teatro Urbano e il Circo Contemporaneo, riservato a spettacoli debuttati dal 2020 in poi.

A consegnare i riconoscimenti nelle quattro categorie in gara sono stati il sindaco Rudi Lizzi, gli assessori, il presidente di giuria Horacio Czertok e il direttore artistico del festival Luigi Russo.

Un debutto che ha superato le aspettative: 94 proposte arrivate da 65 compagnie hanno confermato la vitalità del settore e l’autorevolezza che il festival si è conquistato in oltre venticinque anni di storia.

Soddisfazione piena per il sindaco e per il direttore artistico, che vedono nel premio un tassello destinato a crescere nelle prossime edizioni.

Il Premio Piazza del Tocco è andato alla compagnia Cho Kairin (Giappone) per lo spettacolo “Super Acrobati”: la giuria ha premiato il livello tecnico dei due giovani artisti Ma e Teki, capaci di trasformare la tradizione circense orientale in una proposta contemporanea di assoluta eccellenza, tra pile di sedie in equilibrio su sole quattro bottiglie e numeri adrenalinici sul rola bola.

Il Premio Piazza Tre Chiese è stato assegnato a Circo e Dintorni per “Sawa Sawa”, spettacolo interpretato da una squadra di acrobati e danzatrici keniane: la giuria ne ha riconosciuto l’energia e la capacità di fondere acrobazia, danza e musica in un linguaggio immediato, capace di valorizzare le tradizioni performative africane con qualità tecnica e vitalità contagiosa.

Il Premio Porta del Sole ha premiato “Il Tempo di un Tramonto” della Compagnia Nando e Maila, spettacolo presentato in forma di anteprima ma già capace di mostrare una forte identità artistica: la giuria ha voluto valorizzare il coraggio di una proposta che rinuncia alla comicità per esplorare atmosfere sospese ed evocative, tra danza, acrobatica e musica dal vivo.

Un riconoscimento speciale, il Premio alla Carriera, è andato inoltre a Nando e Maila, fondatori dell’omonima compagnia: un premio alla storia di due tra le realtà più autorevoli e originali del panorama italiano dello spettacolo di strada e del circo contemporaneo, capaci in tanti anni di attività di rinnovarsi costantemente e di accompagnare la crescita delle nuove generazioni di artisti.

Coinvolgere il pubblico, farlo diventare parte dello spettacolo: è questa l’essenza più autentica dell’arte di strada, ed è quello che è accaduto, in particolare, in chiusura dell’ultima serata, quando l’intera piazza ha ballato al ritmo delle coreografie Bhangra, in un abbraccio collettivo tra artisti, cittadini e visitatori.

Sito web: www.borgoincantato.it

Facebook: facebook.com/borgoincantatogerace

Il Premio Internazionale Città di Gerace e l’edizione 2026 del Borgo Incantato, organizzati dal Comune di Gerace, rientrano nel progetto pilota “Gerace Porta del Sole” – PNRR M1C3 Intervento 2.1 – Ministero della Cultura, Programma UE Next Generation EU.