Germanó (FDIRC) richiama Falcomatà al rispetto degli impegni assunti

Le continue passerelle mediatiche del primo Cittadino di Reggio Calabria sulla questione dei bambini e adolescenti con disturbo dello spettro autistico sono un’offesa per quella parte di comunità che soffre e lotta ogni giorno per garantire ai meno fortunati di noi una vita dignitosa.

La dichiarazione pubblica del sindaco Falcomatà è palesemente in netta contraddizione con quanto non fatto fino ad oggi in merito alla questione degli Assistenti educativi e alla circolare della Città Metropolitana con la quale, nello scorso Gennaio ha comunicato agli Istituti scolastici superiori la riduzione oraria dell’assistenza volta a garantire l’inclusione scolastica dei ragazzi disabili e, quindi, anche di quelli con spettro autistico.

Oggi, la dichiarazione del Sindaco con la quale ha affermato “credo sia una battaglia di civiltà che va sostenuta, queste famiglie hanno il nostro pieno supporto” risulta essere fuori luogo e offensiva, oltre che palesemente strumentale.

La Città Metropolitana, infatti, è venuta meno rispetto a quanto costituzionalmente previsto, ossia la garanzia delle ore certificate nel Piano Educativo Individualizzato ed è quindi paradossale che il Sindaco Metropolitano affermi di stare vicino alle famiglie dei ragazzi.

Naturalmente, è necessario che l’ASP attivi quanto di sua competenza per garantire ai ragazzi autistici quanto loro dovuto.

Allo stesso modo però, auspichiamo che alle odierne dichiarazioni Falcomatà faccia seguire il rispetto degli impegni assunti e con coerenza attivi le risorse finanziarie necessarie affinché il servizio sia pienamente garantito.

Fratelli d’Italia continuerà a vigilare per far sì che questa brutta pagina venga finalmente chiusa.

Franco Germanó

Responsabile Enti locali e rapporti con gli altri partiti FDIRC