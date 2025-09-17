Gì animatori turistici, protagonisti indiscussi della stagione estiva di Scalea

Scalea (Cs), 17 settembre 2025 – La presenza dell’animatore turistico giova sempre più ai villaggi turistici che durante la stagione estiva si popolano di gente, siano essi connazionali che non.

L’ampia formazione di un animatore comprende la possibilità di svolgere attività ludiche, sportive, artistiche e teatrali al fine di garantire intrattenimento, socializzazione e benessere agli ospiti, indifferentemente dalla loro età anagrafica.

Ci sono località balneari che non sfuggono al turismo italiano ed estero, come Scalea, dove lidi e villaggi turisti registrano elevate presenze e nei quali la figura dell’animatore non funge solo da intrattenitore ma anche da piacevole compagno durante i giorni di vacanza degli ospiti.

Nicola è un giovane animatore in servizio presso l’hotel “Parco dei Principi” di Scalea che spiega in cosa consiste il suo lavoro.

L’animazione in un villaggio turistico ha inizio sin dal mattino quando agli ospiti viene proposto un pò di sport per iniziare al meglio la giornata; segue poi il gioca aperitivo, un classico che coinvolge anche i più piccoli.

Le attività proseguono nel pomeriggio con il gioca caffè, a cui si aggiungono sessioni di pilates e yoga e si concludono alla sera con attività ricreative e spettacoli che variano dal canto al ballo di gruppo.

Un intrattenimento quello da parte degli animatori che non è propriamente fine a se stesso,ma che mira alla socializzazione tra gli ospiti e non solo; chi è responsabile dell’animazione si rapporta quotidianamente con i turisti e, seppur breve in alcuni casi la loro permanenza, stringe con essi un rapporto quasi confidenziale che gli permette di interfacciarsi con altre lingue, costumi e culture.

L’occasione perfetta per arricchire la propria persona, portandosi a casa un’ingente mole di belle esperienze.