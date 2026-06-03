Giacomo Francesco Saccomanno “l’integrazione dei migranti è una cosa seria!”

Il racconto del decesso dei quattro migranti all’interno dell’auto incendiata è, da una parte, agghiacciante e, dall’altra, sintomo concreto di un sistema di sfruttamento che esiste da moltissimi anni e che sembra si voglia nascondere.

È più che notorio, oramai, che i migranti vengono sfruttati e che si è creato un sistema di vero e concreto “caporalato” che controlla, gestisce e genera organismi delittuosi da parte di coloro che stanno utilizzando il vecchio sistema che l’Italia ha cercato e cerca di contrastare.

Ma, se le condizioni sono quelle in cui queste povere persone vivono, difficilmente si potrà ovviare all’azione diretta della criminalità. La miseria culturale, economica, sociale non si combatte solo con la repressione, quando si riesce a scoprire, ma con una vera e reale integrazione.

Stranamente, tutti parlano di integrazione, ma poi le azioni declinate non esistono nella loro realizzazione. Tante belle parole, ma poi il vuoto assoluto.

Basta guardare all’esempio della città di Rosarno: dopo la rivolta tantissimi interventi, tantissime parole, ma ad oggi nulla è cambiato ed anzi si può ben dire che le condizioni sono peggiorate e che il “caporalato” è aumentato.

Uno sforzo enorme, un impegno continuo del Sindaco di San Ferdinando, Luca Gaetano, ma poco è cambiato! Progetti regionali irrealizzabili che sono stati presentati come la panacea e che, sin dall’inizio, per chi conosce il territorio e lo stato dell’arte, erano e sono solo momenti di pura pubblicità!

Il problema migranti ha delle soluzioni, ma bisogna essere convinti di ciò ed operare nell’immediatezza senza rinvii o altro. La nostra Nazione ha bisogno di forza lavoro specializzata e di natalità. Sono elementi che non possono nascondersi.

Ed allora si lavori, seriamente e senza proclami del tutto inutili, verso quella che è la soluzione più semplice: formiamo i migranti prima della loro partenza dalle coste, se possibile, e consentiamo l’immediata assunzione regolare alle aziende che ne hanno bisogno, con una preliminare richiesta.

Nel momento in cui, si ha un contratto di lavoro, bisogna consentire a costoro di avere una casa e di poter congiungersi con le famiglie. Un sostegno reale e la possibilità, anche, di risolvere il grave problema della denatalità.

Circoscriviamo il periodo di “prova” in pochi anni e, se superato, bisogna concedere loro una cittadinanza, anche a tempo, per regolarizzare definitivamente la loro presenza sul territorio italiano.

Si potrebbe dire che non ci sono le risorse. Bene controlliamo quanto costa il sistema accoglienza (spesso fasullo) e cerchiamo di circoscriverlo in tali numeri.

E poi, a lungo andare e nella normalizzazione del sistema, avremo che queste persone vivranno in Italia, pagheranno le tasse nella nostra Nazione, non manderanno nel paese di origine retribuzioni e risparmi.

Una soluzione questa che, se seriamente organizzata, potrà iniziare a risolvere i problemi lavorativi ed occupazionali delle aziende, darà ai migranti un momento di respiro lecito ed un vero sostegno, con una integrazione effettiva e non solo declinata.

Per fare ciò non ci vogliono norme speciali, ma solamente una concreta solidarietà, uno sguardo al futuro della Nazione, e alla possibilità che tanti borghi riprendano a vivere e non vengano abbandonati.

Solo la Calabria ha perso negli ultimi vent’anni oltre 160.000 giovani tra i 18 e i 34 anni e si prevede una ulteriore perdita costante di 7.000/10.000 giovani per gli anni a venire.

Uno spopolamento continuo che tende ad aumentare progressivamente, specialmente ora che anche gli anziani raggiungono i propri figli lontani dalla regione.

Sul punto, non pare esistere una adeguata riflessione e sembra che la politica abbia dei paraocchi che gli impediscono di guardare ad un presente molto vicino e che potrebbe causare danni di rilevante portata e che poi nessuna misura, anche straordinaria, potrebbe attecchire.