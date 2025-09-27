Giannetta “avvio della caccia nelle ZPS della Costa Viola, si aprono spiragli”

“Avvio della caccia nelle ZPS della Costa Viola. Si aprono spiragli. Siamo in attesa di buone notizie”.

Lo dichiara il Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI).

“Dalle interlocuzioni con il Dipartimento regionale competente, emerge la possibilità di trovare una soluzione che soddisfi le esigenze dei cacciatori. Esigenze, tra l’altro che ho sposato totalmente e su cui il 10 agosto ho inviato una Pec di richiesta di anticipazione della data al Dipartimento regionale agricoltura Caccia e Pesca.

Come è noto continua le disposizioni ministeriali hanno imposto alla Regione Calabria di fare slittare di un mese la data di apertura della caccia nelle Zone di Protezione Speciale Costa Viola in ragione dell’avvio dei lavori per il Ponte sullo Stretto.

Condizione che specifica il consigliere forzista – di fatto, ad oggi, non si è verificata. Il che aprirebbe alla possibilità di procedere in deroga e uniformare la data a tutte le altre ZPS, ovvero il 1 ottobre. È quello in cui speriamo e su cui gli uffici regionali stanno lavorando con solerzia.

Attendiamo quindi fiduciosi un epilogo positivo della questione. Da cacciatore, mi pongo costantemente in difesa della categoria che mi onoro di rappresentare e mi auguro di poter comunicare alle associazioni dei cacciatori l’imminente avvio della caccia”.