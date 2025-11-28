CalabriaPolitica

Giannetta “Noi al governo per risolvere i problemi, unico a prendere in giro i calabresi è Tridico”

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio37 minuti fa
59 minuto di lettura
domenico giannetta

Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Domenico Giannetta risponde a Tridico.

“Il centrodestra calabrese e il presidente Roberto Occhiuto non hanno mai nascosto le difficoltà della nostra regione. Un approccio mantenuto con coerenza: non l’hanno fatto negli scorsi anni, né in campagna elettorale, né ora.

La nostra azione si è sempre distinta per la ricerca di soluzioni concrete e un approccio costruttivo, respingendo il pessimismo sterile e chi getta fango sulla Calabria. 

L’unico a essersi preso gioco dei calabresi è Pasquale Tridico. Per mesi, ha condotto una campagna elettorale a colpi di slogan emotivi: “Resta. Torna. Crediamoci”, “C’è una Calabria che resiste”, “Calabria mia, terra mia”, salvo poi abbandonare la nave dichiara ancora dimettersi dal Consiglio regionale e “scappare” in Europa per una poltrona senz’altro più comoda e meglio remunerata.

Sarebbe stato un gesto di coerenza se il principale competitor di Occhiuto fosse rimasto in Calabria, come d’altronde Tridico aveva richiesto a gran voce ai nostri giovani. Sarebbe stato più onesto mettersi davvero al lavoro per il futuro e il bene dei corregionali.

Invece continua Giannetta Tridico ha scelto la scorciatoia più comoda, la via meno faticosa e più conveniente. Una fuga che offende senza pudore i calabresi, in particolare quel 41% degli elettori che gli ha dato fiducia.

E come se non bastasse, ora da Bruxelles pensa di “aiutare” la sua regione inviando un comunicato a settimana, seduto magari su un divano di pelle dell’Europarlamento.

È evidente che questo è il reale supporto di Pasquale Tridico per il futuro della Calabria”.

Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio37 minuti fa
59 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio