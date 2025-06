Giannetta su indagine Occhiuto ”con Roberto Occhiuto senza se e senza ma”

“Con Roberto Occhiuto senza se e senza ma”.

Lo dichiara Domenico Giannetta, Consigliere regionale della Calabria.

“Associare la parola corruzione al nome di Roberto Occhiuto è una contraddizione in termini. Conosco bene con quale rigore morale conduca il proprio mandato. Pondera ogni azione nel rispetto assoluto della legge e delle istituzioni. E nel rispetto delle persone.

E’ così nella vita. É così in politica. Roberto Occhiuto non tradirebbe se stesso e la fiducia delle persone per nessun motivo.

La sua etica, la sua trasparenza e linearità continua Giannetta sono un esempio lampante di come si possa fare politica nella totale correttezza. E ottenere grandi risultati nel rigore più assoluto.

Occhiuto, tra le tante cose, sta dimostrando anche questo. Che si può governare anche una regione difficile restando fedeli a se stessi, ai propri principi e valori.

Sta conducendo un percorso senza eguali dichiara ancora lavorando senza fermarsi un attimo. Sacrificando tutto. A volte anche la salute. E grazie a Roberto Occhiuto la Calabria sta vivendo una delle pagine più belle della sua storia.

É un momento di delusione di amarezza. Ma passerà prestissimo. Nessuno riuscirà a mettere in discussione la sua integrità.

Roberto, sono accanto a te. Siamo accanto a te – conclude – tutta la Calabria è con te. Senza se, senza ma”.