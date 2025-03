Gianni Corrado confermato coordinatore cittadino dei Giovani di Forza Italia a Corigliano Rossano

Gianni Corrado è stato riconfermato Coordinatore Cittadino di Forza Italia Giovani per Corigliano Rossano.

La rielezione è stata sancita dal Congresso Provinciale di Forza Italia Giovani, ospitato nei giorni scorsi a Cosenza, negli spazi del Palazzo della Provincia dove si è data appuntamento, dall’intero territorio la classe di governo della Calabria di domani.

La rielezione di Corrado, che ha espresso soddisfazione e gratitudine per la riconferma, rappresenta un segnale di continuità e fiducia nei confronti del lavoro svolto finora per la crescita del movimento giovanile all’interno del partito e in particolare sul territorio di Corigliano-Rossano.