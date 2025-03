Gianpaolo Bevilacqua “un nuovo inizio per Lamezia, otre gli slogan la concretezza”

“Io conosco Lamezia e Lamezia conosce me” è con questa consapevolezza che affronto con sincerità la campagna elettorale.

Mi auguro e mi aspetto due mesi di confronto leale, nel pieno rispetto delle idee e delle diversità di vedute e nel solo interesse del bene della nostra amata Lamezia.

Lo dobbiamo a questa città che è straordinaria ma che di straordinario non fa vedere nulla ormai da anni.

Le caratteristiche uniche di questo territorio non vengono messe in risalto, ma sono penalizzate dalla mancanza di una visione politica priva di sentimento e carente di strategie, una citta che deve vivere di una programmazione reale senza slogan ma con pragmatismo.

È per questo che mi auguro che la campagna elettorale dia modo ad ogni candidato a sindaco di presentare con serenità il proprio programma per dire ai cittadini quello che intende fare per Lamezia Terme.

È necessario mostrare a tutti i cittadini che si intende mutare rotta realmente per permettere all’intero territorio di puntare ad uno sviluppo sostenibile e soprattutto fattibile.

Bisogna fare in modo che i lametini ritrovino l’orgoglio di appartenere a questa parte della Calabria, va riscoperta la lametinità come valore assoluto. E’ importante che tutti ritrovino fiducia anche nella politica e che vadano a votare con la consapevolezza che è un’azione di primaria importanza per il futuro di tutto noi.

Quello che questa parte della Calabria può fare per se stessa e per l’intera regione non è una novità, ma purtroppo ben poco le è stato consentito di fare fino ad oggi.

Parlare di errori, voluti o meno, da chi ha fatto politica oggi è veramente facile visto che la situazione è sotto gli occhi di tutti. credo, invece, sia fondamentale parlare con concretezza di quale sia la visione del presente e delle azioni immediate che si intendono compiere perché si intraprenda un cammino che porti Lamezia verso il futuro che merita.

Come non sottolineare la necessità di preoccuparsi e poi occuparsi dell’ambiente, del turismo, della sanità, delle attività agricole, commerciali, artigiane della piccola industria, che caratterizzano la nostra area?

Sono tanti gli argomenti da sviluppare in questa campagna elettorale e io ne ho citati solo alcuni per evidenziare quanto voglio dire ai miei concittadini.

Mi auguro che questa campagna elettorale porti alla conoscenza dei candidati a Sindaco e di quanti nelle liste li appoggeranno per far sì che con lealtà e serenità, i lametini possono apprendere ogni informazione necessaria per arrivare al voto e scegliere con la dovuta serenità.