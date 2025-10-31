Giglio domina la gravità: vittoria a Settingiano e nuova vetta del campionato italiano N5K Pro

Il 4° Gravity Race Car di Settingiano (25-26 ottobre 2025) incorona Salvatore Giglio come il nuovo padrone della discesa. Nonostante un meteo capriccioso e un circuito notoriamente tortuoso, Giglio ha messo in scena una prova di forza assoluta, conquistando una vittoria fondamentale che lo lancia prepotentemente al comando del Campionato Italiano USACLI N5K Pro!

La Sfida Tecnica: Nuovo Telaio Sotto la Pioggia

La vera battaglia è iniziata sabato 25 ottobre, in apertura delle prove ufficiali (ore 14:00). Il team si è trovato ad affrontare le incertezze del tempo e la messa a punto in extremis del nuovo telaio Jesolo – un ibrido 32/30 con un diametro tubo. Grazie all’intervento rapido ed esperto di Francesco Rotella, il set-up è stato perfezionato in tempi record. La mossa ha pagato immediatamente: Giglio ha asfaltato la concorrenza nelle sessioni di sabato, chiudendo in testa alla sua categoria.

Domenica Senza Storia: Dall’Warmup al Trionfo

La domenica di gara (warmup alle 9:00, gara alle 10:00) è stata una semplice formalità per il pilota. Dopo un ottimo piazzamento nel riscaldamento mattutino, Salvatore Giglio ha letteralmente volato tra le maniche, chiudendo l’intera prova con una vittoria schiacciante. Un successo che vale doppio, non solo per il trionfo nel Gravity Race Car ma perché gli permette di superare tutti i rivali e prendere il pieno controllo della classifica N5K Pro.

Un ringraziamento doveroso è stato rivolto alla Jesolo per aver fornito questo nuovo materiale, “particolarmente performante” su un tracciato così tecnico, e agli organizzatori per l’ottima gestione dell’evento. Giglio e il team Rotella hanno dimostrato che la sinergia tecnica e l’esperienza portano al successo: il campionato è appena diventato più incandescente.