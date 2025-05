Gino Muratori: “Basta violenza, basta morte”. Un appello all’umanità che scuote le coscienze

di Nicoletta Toselli

Un grido di dolore, ma anche un potente richiamo all’azione. Con un comunicato dal titolo emblematico, “Basta violenza, basta morte”, Gino Muratori interviene con parole forti e vibranti nel dibattito pubblico sulla violenza contro le donne e sulle molteplici tragedie che continuano a colpire l’umanità. Il suo messaggio è un invito urgente e trasversale a superare l’indifferenza, riscoprendo il valore universale della vita e il senso autentico dell’amore.

Muratori condanna con fermezza le morti per femminicidio, descrivendo l’orrore di “una barbarie quotidiana” che si consuma per mano di uomini “che hanno smarrito il vero senso dell’amore”. Parole dure, pronunciate con la lucidità di chi non vuole più accettare il silenzio complice che accompagna molte di queste tragedie.

A fondamento del suo appello, Muratori richiama i valori spirituali condivisi dalle grandi religioni del mondo. Parole che attraversano i millenni, capaci di illuminare il presente con una forza disarmante. Dal Cantico dei Cantici al celebre passo di 1 Corinzi 13, il messaggio è chiaro: l’amore autentico è cura, rispetto, sacrificio. “Non si comporta in modo sconveniente, non si irrita, non tiene conto del male ricevuto… soffre ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa”, scrive san Paolo.

Nel Corano, il verso 3:195 sottolinea la pari dignità di ogni essere umano, “maschio o femmina”, mentre nella tradizione buddhista il concetto di metta, la gentilezza amorevole verso tutti gli esseri senzienti, condanna ogni forma di sopraffazione e violenza.

“Tradizioni diverse – osserva Muratori – ma un messaggio comune: il rispetto per la vita, la dignità della persona, la condanna della violenza”. Un terreno condiviso da cui far ripartire l’umanità, oltre ogni confine di fede o appartenenza.

Muratori chiama alla responsabilità le istituzioni politiche, il mondo dell’informazione, la società civile e le comunità religiose. Invoca leggi più efficaci e strumenti concreti di protezione per le vittime, ma anche interventi educativi strutturali, a partire dall’infanzia. Al cuore del cambiamento, una trasformazione culturale profonda, che smantelli stereotipi radicati e promuova una nuova idea di rispetto, reciprocità e convivenza.

Il suo appello si estende anche ai contesti di guerra, dove “intere comunità di donne, bambini e anziani” continuano a essere colpite da sofferenze indicibili. Una sofferenza che, dice, “è universale, e la risposta deve esserlo altrettanto”.

Il comunicato di Muratori si chiude con un’esortazione potente: “Facciamoci sentire a tutti i livelli, con una voce unita e potente, senza sbandierare alcuna bandiera politica o religiosa, ma solo nel nome del senso più profondo della vita”. Un appello che richiama ciascuno a fare la propria parte.

Perché, come ricorda con amarezza e determinazione, “il tempo delle parole è finito. È tempo di agire. È tempo di costruire un mondo dove l’amore trionfi sulla violenza, e la vita sulla morte”.