Gioco e inclusione si fondono in un’opera tutta belvederese: un piccolo parco giochi inclusivo in un angolo di mare.

Belvedere Marittimo si tinge di un valore inestimabile, l’inclusione, dando vita al piccolo parco giochi inclusivo nella suggestiva cornice del lungomare cittadino, all’inizio del Porto Turistico.

Lì affacciato sul mare, il neo spazio ludico vede attrazioni accessibili a tutti i bambini divenendo non solo un luogo fisicamente consono ad individui affetti da disabilità motorie, quanto anche la concretizzazione di un progetto di eguaglianza che mira al debellamento di vecchi stigmi sociali.

Il parco è stato realizzato attraverso il “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità” e approvato dalla Regione Calabria -DPCM 29.11.202- e riconosciuto all’Ambito Territoriale Praia-Scalea.

“L’obiettivo principale di questa iniziativa è creare un luogo di tutti, dove ogni bambino, indipendentemente dalle sue capacità motorie o sensoriali, possa giocare liberamente” – asserisce l’assessore comunale alle politiche sociali, dott.ssa Raffaela Sansoni, presente durante i lavori di costruzione. “Un parco di tutti, in uno spazio di tutti, per questo sarà necessario averne cura, con attenzione e rispetto. Uno spazio attrezzato per bambini e genitori, di fronte al mare, per riscoprire il divertimento del gioco e l’importanza della condivisione e dello stare insieme in una società più equa e accogliente, senza barriere, priva di ostacoli, lontana dalle differenze. Importante la spontanea collaborazione nata con privati per la cura dell’area verde che circonda e che sicuramente arricchisce il luogo. La realizzazione di questo spazio dimostra come l’attenzione all’inclusione possa tradursi in gesti concreti, capaci di unire divertimento e rispetto per le diversità. Il divertimento può essere davvero di tutti, in un ambiente che celebra gioco e inclusione.”