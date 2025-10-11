Gioia Tauro: arrestato un 44 enne per violazione degli obblighi previsti dalla misura di prevenzione Sorveglianza Speciale
GIOIA TAURO (RC), 11 ottobre 2025 – La Polizia di Stato ha arrestato un 44enne per mancata osservanza degli obblighi previsti dalla misura di prevenzione di Sorveglianza Speciale.
L’uomo infatti avrebbe violato l’obbligo di soggiorno in un Comune diverso da quello dov’è stato individuato.
Durante un ordinario servizio di controllo del territorio, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro, hanno perquisito un autovettura in transito per Rosarno con a bordo il soggetto indagato, già accusato di altri gravi precedenti.
L’uomo avrebbe inoltre negato di essere l’individuo ricercato per violazione della misura di prevenzione, rifiutandosi di esibire la carta percettiva.
Su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Palmi, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida e del successivo giudizio direttissimo