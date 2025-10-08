Gioia Tauro diventa sede di un PUNTO UTENTE EVOLUTO INPS

Gioia Tauro (RC), 8 ottobre 2025 – Gioia Tauro si prepara a divenire sede di un PUNTO UTENTE EVOLUTO INPS. È quanto annunciato dal sindaco, avv. Simona Scarcella, che ha espresso soddisfazione e gratitudine per l’accoglimento dell’istanza da parte del Direttore Generale Greco.

I servizi INPS, che avranno sede presso il Palazzo Comunale, saranno attivi dal mese di Novembre e accessibili a tutti i cittadini mediante un servizio di supporto apposito.

“Dal mese di Novembre saremo operativi per dare un supporto grande soprattutto per le persone fragili, anziane, per i lavoratori , affinché tutti possano accedere alle prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dall’ Istituto” – dichiara Scarcella. “Gioia Tauro continua nel suo processo di crescita, per rafforzare la centralità del nostro centro, il secondo della provincia di Reggio Calabria, nell’ erogazione di servizi a favore dei cittadini. Un lavoro che portiamo avanti con determinazione e coraggio ”