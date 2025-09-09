Gioia Tauro: grande partecipazione per i festeggiamenti in onore della Madonna di Portosalvo

Gioia Tauro (RC), 9 settembre 2025 — Nella giornata di lunedì 8 settembre, Gioia Tauro ha celebrato con grande partecipazione la festa di Maria Santissima di Porto Salvo.

Come da tradizione, i “portatori” si sono tuffati al mattino nelle acque del lungomare cittadino; un gesto puramente votivo che si rinnova di anno in anno con una sempre più fiorente presenza giovanile.

Il tuffo “della speranza”, meglio conosciuto come “tuffo dei portatori” nasce un po’ per caso e radica le sue origini nel recente 2023 quando, durante la realizzazione della passerella per l’imbarco della sacra effigie, un gruppo di ragazzi destinati a portare a spalla la statua, si è tuffato in mare. Tale gesto è rimasto un emblema culturale nella devozione dei gioiesi, arricchendo il già evidente loro senso di riconoscenza nei riguardi della Vergina Maria.

Tra i portatori uomini, quest’anno in 100, si sono aggiunte anche le donne che di recente costiuiscono la quota rosa dell’evento.

La divisa alla “marinara” è ciò che li distingue nel lungo flusso di gente in processione lungo le vie di Marina di Gioia Tauro; hanno indosso una maglia bianca e un fazzoletto di colore blu attorno al collo, fazzoletto che per tradizione useranno per salutare la Vergine Maria sventolandolo per le strade cittadine.

La Celebrazione Eucaristica in onore della Madonna di Portosalvo ha avuto luogo nella chiesa a lei dedicata, dalla cui costruzione il prossimo anno, ricorreranno 25 anni.

Una festa che ha tutto il sapore della tradizione mista alla fede e che si riconferma come il linguaggio più autentico da parte del popolo di comunicare la sua identità come “figlio di Maria”.