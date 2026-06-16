Gioia Tauro, il mercato settimanale rischia il collasso: crollo delle presenze fino al 70%

Un grido d’allarme rimasto finora inascoltato, che rischia di affossare uno dei mercati storici e più importanti della Piana.

La denuncia arriva direttamente da *ANIAC Calabria Ambulanti*, che esprime profonda preoccupazione per la parabola discendente che sta investendo il mercato settimanale di Gioia Tauro.

A poche settimane dal trasferimento nella nuova area, si registra infatti una drastica fuga di clienti e, di conseguenza, di operatori commerciali, molti dei quali hanno già deciso di non presentarsi più tra i banchi del lunedì.

I numeri fotografano una crisi senza precedenti. Secondo le stime del sindacato, l’affluenza della clientela ha subìto un *taglio netto tra il 60% e il 70%*.

La causa? Non una mancanza di interesse verso la storica fiera, ma una gestione logistica che sta penalizzando pesantemente l’accessibilità alla zona.

“Molti utenti hanno ridotto la loro presenza a causa della carenza di parcheggi e del timore di ricevere multe, mentre gli operatori registrano una significativa diminuzione dei guadagni”, spiega la Segreteria di ANIAC Calabria.

Al centro della disputa c’è il mancato rispetto degli accordi precedentemente presi durante i tavoli istituzionali con l’Amministrazione Comunale.

Per garantire una sosta agevole e una circolazione fluida, era stato concordato che *Via Giovanni Paolo XXIII, il lunedì dalle 7:00 alle 14:00, venisse regolamentata a **senso unico di marcia*, consentendo così il parcheggio delle auto.

Tuttavia, il provvedimento è rimasto sulla carta. Il permanere del divieto di sosta ha trasformato il lunedì mattina in una “trappola” per i cittadini, molti dei quali sono stati sanzionati dai vigili urbani.

Un boomerang che ha scoraggiato la clientela, allontanandola definitivamente dal mercato.

L’associazione di categoria chiede quindi un intervento immediato e non più differibile agli enti e agli uffici competenti per sbloccare l’ordinanza sulla viabilità e salvare l’economia del settore ambulante.

L’ANIAC Calabria Ambulanti ha infine ribadito la propria totale disponibilità a sedersi nuovamente a un *tavolo tecnico di confronto* con il Comune e i soggetti interessati.

L’obiettivo resta quello di rilanciare e valorizzare i mercati rionali, difendendo un patrimonio economico, sociale e culturale fondamentale per tutto il territorio gioiese.