Gioia Tauro, la democrazia non si difende con il silenzio: solidarietà al Sindaco e appello alle istituzioni

Di fronte ai gravi fatti intimidatori che stanno interessando Gioia Tauro, riteniamo doveroso esprimere piena solidarietà e vicinanza al Sindaco e, con lui, a tutta la comunità cittadina.

Siamo profondamente preoccupati per il clima che si sta determinando e riteniamo che episodi di questa gravità non possano essere relegati al silenzio o affrontati come una normale dialettica politica.

Chiedere risposte, attenzione e tutela non significa attaccare le istituzioni. Significa, al contrario, richiamarle alla loro responsabilità e ribadire che chi rappresenta democraticamente una comunità deve poter svolgere il proprio mandato senza essere esposto a intimidazioni, minacce o violenze.

La libertà di espressione e la possibilità di denunciare pubblicamente le proprie preoccupazioni sono pilastri irrinunciabili di un Paese democratico. Allo stesso modo, la tutela degli amministratori e dei cittadini minacciati deve rappresentare una priorità per tutte le istituzioni dello Stato.

Non intendiamo alimentare contrapposizioni tra il Comune, la Prefettura o gli altri organi dello Stato. Le istituzioni non sono avversarie: devono essere parte della stessa risposta democratica. Proprio per questo riteniamo necessario che, davanti a fatti intimidatori così gravi, vi siano attenzione, ascolto e risposte chiare.

Gioia Tauro non può essere lasciata sola.

Condanniamo senza esitazione ogni forma di violenza, minaccia e intimidazione, da qualunque parte provenga, e chiediamo che il livello di attenzione sulla città rimanga massimo.

In momenti come questo la politica deve avere il coraggio di prendere posizione. Stare dalla parte di chi amministra democraticamente una comunità e chiede sicurezza e tutela non significa schierarsi contro lo Stato: significa stare dalla parte della democrazia, della legalità e delle istituzioni.

Per questo rinnoviamo la nostra solidarietà al Sindaco di Gioia Tauro e chiediamo a tutte le istituzioni competenti di continuare a lavorare insieme affinché la città possa ritrovare serenità e affinché nessuno, amministratore o cittadino, debba sentirsi solo davanti alla violenza e all’intimidazione.

Giacomo Francesco Saccomanno

già sindaco del Comune di Rosarno e presidente del Centro Studi Giuridici “Giustizia&Giusta”.