Gioia Tauro: l’assessore Carmen Moliterno comunica che anche il comune ha approvato la doppia preferenza di genere

La Dr.ssa Carmen Moliterno Assessore alla Cultura del Comune di Gioia Tauro afferma :

“Finalmente la Calabria si è allineata alle altre regioni e, con la legge adottata oggi, al l’unanimità dei suoi componenti, dal consiglio regionale, ha approvato la doppia preferenza di genere.

Così, già dalle prossime elezioni, ciascun elettore potrà esprimere due voti di preferenza, x candidati di diverso sesso. È una tappa importante aggiunge l’assessore Moliterno di civiltà, con cui la nostra regione si è adeguata alla legge 20/2016 e che confido che possa essere utile a favorire il sempre maggiore accesso delle donne al governo regionale, così da attuare una concreta applicazione del principio della pari partecipazione, a tutto vantaggio di una più ampio, completo, versatile e positivo modo di amministrare… perché le donne (si sa) hanno sempre una marcia in più.

Spetta ai partiti ora avviare una nuova fase per il coinvolgimento delle donne nella vita politica in modo che la rappresentanza femminile diventi effettiva fin dalle prossime imminenti elezioni regionali, che si arrivi alla piena applicazione della legge e che non rimanga semplicemente legge.

firmato Dr.ssa Carmen Moliterno Assessore alla Cultura