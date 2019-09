Gioia Tauro: nota stampa dell’autorità portuale in occasione della festa patronale di Maria SS di Portosalvo

E’ necessario l’impegno di tutti per costruire ed edificare insieme la comunità portuale, anche attraverso il sostegno della Chiesa che, in occasione della festa patronale dedicata a Maria SS di Portosalvo, ha chiamato a raccolta l’intera Comunità in un incontro dal titolo “Costruire… per edificare”.

Intervenuto al pubblico confronto, che si è tenuto nei locali della casa parrocchiale, il commissario straordinario dell’Autorità portuale di Gioia Tauro, Andrea Agostinelli, ha sottolineato l’importanza dell’attuale momento per lo sviluppo del porto di Gioia Tauro, invitando tutti ad assumere una maggiore responsabilità.

Il commissario Agostinelli ha sviluppato la sua riflessione soffermandosi sulla cultura del lavoro che si fonda sulla dignità, per riprendere quanto già dichiarato, nel mese scorso, in merito ai dati allarmanti relativi all’assenteismo dei lavoratori in porto.

“Nel nostro scalo ha dichiarato Agostinelli abbiamo assistito ad un tasso di assenteismo di oltre il 15 percento. Si tratta di un dato allarmante che è superiore a quello registrato in qualunque altro porto italiano. Credo ha continuato che bisogna costruire e seminare, insieme, una migliore cultura del lavoro. B

isogna partire dalla consapevolezza che il lavoro è uno strumento che offre dignità al lavoratore, chiamato però, dal canto suo, a rispettare, dignitosamente, i propri impegni. E’ necessario, quindi, avere rispetto e coscienza del proprio operato, perché gli investimenti che il terminalista sta affrontando per rilanciare il nostro porto dovranno, necessariamente, generare una maggiore produttività per il bene di tutti.

Ma è chiaro ha sottolineato Agostinelli che i risultati operativi di uno scalo portuale dipendono, principalmente, dall’impegno assicurato dal capitale umano, altrimenti tutto sarà vanificato”.

Nel contempo, il commissario Agostinelli, rivolgendosi al terminalista, ha evidenziato quanto sia più opportuno instaurare rapporti diretti con i propri dipendenti e i rappresentanti sindacali, affinché si sviluppi una maggiore e reciproca comprensione dei rispettivi ruoli.

All’incontro pubblico con la comunità gioiese e i lavoratori portuali, hanno preso parte, anche, Antonio Testi di MCT, il comandante della capitaneria di porto di Gioia Tauro, CF (CP) Giampiero Carbonara, e il cappellano del porto don Gildo Albanese.