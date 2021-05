Gioia Tauro: operazione “Joy’s Seaside”, si è costituito presso il commissariato di polizia di stato Cutrì Alessandro

Condividi

0 shares Share

Tweet

Email

Print

Nella mattinata di ieri, presso il Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, si è costituito, accompagnato dal legale di fiducia, CUTRI’ Alessandro, nato a Gioia Tauro il 17.06.1986, ivi residente, destinatario della misura della custodia cautelare in carcere per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e cessione di sostanze stupefacenti aggravata dalla circostanza dell’agevolazione mafiosa nell’ambito dell’Operazione di Polizia Giudiziaria “Joy’s Seaside”.

L’uomo si era reso irreperibile lo scorso 25 marzo ed era attivamente ricercato dal personale della Polizia di Stato.

A tal fine, nelle ultime settimane, il personale di Polizia ha intensificato le attività straordinarie di controllo del territorio incentrandole particolarmente sul rione Marina e nella zona del lungomare di Gioia Tauro, ritenute aree sotto l’influenza della ‘ndrina “DE MAIO – BRANDIMARTE”, disarticolata con l’esecuzione del provvedimento cautelare.

Al termine delle formalità di rito, il CUTRI’ è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Palmi a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.