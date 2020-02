Gioia Tauro: si è svolta l’8 febbraio la presentazione del nuovo singolo delle gemelle Chiara e Martina Scarpari

Condividi

Si è svolta sabato 8 febbraio, alle ore 11.00, nei locali della “Music School di Christian Cosentino”, a Gioia Tauro, la conferenza stampa di presentazione del nuovo singolo delle gemelle Chiara e Martina Scarpari.

Il brano si intitola “Solo tu” ed è stato realizzato in collaborazione con il cantante cubano Roberto Kel Torres, che ha partecipato alla presentazione in videocollegamento dalla Germania.

Nel corso della presentazione, oltre alle giovani artiste e al cantante caraibico, sono intervenuti anche il M° Christian Cosentino e il direttore artistico Natale Princi.

L’incontro tra Roberto Kel Torres, Chiara e Martina Scarpari risale al 2014, quando il trio italo-cubano si conosce sul palco del New Wave Junior, in Crimea. A dicembre dello stesso anno, Roberto e le gemelle si esibiscono insieme per la seconda volta nell’ambito di uno spettacolo organizzato dalla televisione nazionale russa, allo stadio Olimpiysky di Mosca.

Nel 2016 Roberto è ospite di un concerto di Chiara e Martina, questa volta in Calabria, a Delianuova, dove vengono poste le basi per un sodalizio musicale che adesso vede la sua realizzazione definitiva con la pubblicazione di questo inedito.

La canzone è scritta proprio da Roberto Kel Torres ed è stata eseguito dal vivo, in anteprima, lo scorso 27 gennaio a Reggio Calabria, nell’ambito dell’XI edizione del Memorial dedicato a Mino Reitano.

Questo brano determina un po’ la nostra crescita a livello musicale hanno dichiarato le gemelle Scarpari perché è un genere nuovo che non avevamo mai fatto e questo ci ha dato entusiasmo. Siamo felici di aver intrapreso questo progetto con Roberto che è un artista e una persona fantastica.

Kel Torres ha ricambiato gli elogi sottolineando le capacità artistiche importanti delle gemelle e il suo amore verso l’Italia e la Calabria, che ha definito una terra dal cuore grande.

Per me è stato un grande piacere lavorare con loro ha detto il cubano perché mi piace la loro personalità e il loro carattere, che ricorda quello della mia gente. Ho conosciuto le gemelle quando erano ancora molto giovani e sono entusiasta di aver assistito così da vicino alla loro evoluzione. Io percepisco quanto amano questo lavoro e quanto amano la musica, per questo è un grande onore lavorare con loro.

L’intervento del maestro Cosentino ha spostato l’attenzione su alcuni dettagli tecnici della composizione, che secondo il suo giudizio si sposa alla perfezione con le diverse vocalità di Chiara, Martina e Roberto.

Parlando poi delle possibilità di successo del brano ha dichiarato: «Proveremo a pubblicizzare il brano attraverso le radio locali e nazionali. Lo distribuiremo anche attraverso i canali digitali, cercando di riuscire a ottenere il gradimento del web. Roberto si occuperà della distribuzione in Germania, che è il paese dove vive, e nell’Europa dell’est dove la sua musica è già molto popolare».

Il direttore artistico Natale Princi ha parlato del suo primo incontro con le gemelle Scarpari e dei progetti futuri legati al prossimo tour.

Fare musica è una grande passione per me ha dichiarato Princi e quando nel 2014 ho conosciuto Chiara e Martina nell’ambito del mio festival per giovani talenti è stata una grande fortuna, mi hanno aiutato ad immergermi ed amare ancora di più questo lavoro. Adesso spero di poterle aiutare con i progetti che ho in mente per la prossima estate, quando allestiremo uno spettacolo che mi auguro possa piacere a tutti.

In coda alla presentazione, i protagonisti hanno voluto anticipare ai giornalisti che “Solo tu” rappresenta la prima tappa di un progetto musicale che vedrà impegnati Roberto Kel Torres e le gemelle Scarpari nella realizzazione di nuovi inediti e di un tour internazionale che si muoverà tra Russia, Armenia, Kazakistan, Germania e ovviamente Italia.