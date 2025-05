Gioiosa Ionica: Interrogazione del Gruppo “Costruire Insieme” sulla Mancata Istituzione della Consulta delle Associazioni

Gioiosa Ionica 29/05/2025 – Il gruppo di minoranza “Costruire Insieme” ha sollevato un’importante quesito all’Amministrazione Comunale riguardo all’assenza della Consulta delle Associazioni, nonostante siano trascorsi due anni dall’insediamento della nuova giunta. La Consigliera Carmenzita Logozzo aveva già messo in evidenza questa problematica in consiglio, sottolineando l’importanza della Consulta per il territorio, ma senza ottenere risultati concreti.

Secondo il gruppo di minoranza, Gioiosa Ionica, storicamente nota per la sua vivace vita associativa, sta ora affrontando una fase critica, caratterizzata da una gestione che sembra ignorare le necessità del mondo associativo. La Consulta delle Associazioni, che avrebbe dovuto operare come un braccio organizzativo per le diverse realtà attive all’interno della comunità, non è stata ancora costituita. Per tale motivo, il gruppo “Costruire Insieme” ha rivolto all’Amministrazione le seguenti domande: