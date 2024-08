Gioiosa Ionica, la Pro Loco presenta la 30° Sagra del Pezzo Duro e la seconda edizione del Festival “Suoni & Sapori”

Anche per il 2024 la Pro Loco di Gioiosa Ionica si conferma come l’associazione più attiva sul territorio e si candida ad essere la protagonista dell’estate gioiosana insieme alla tradizionale e storicA Festa di San Rocco.

Dopo le diverse collaborazioni con le associazioni locali per l’organizzazione delle varie festività e adesso il tempo dei preparativi per la 30° Sagra del Pezzo Duro e la seconda attesissima edizione del Festival “Suoni & Sapori”, manifestazioni che si svolgeranno nel centro storico, nel borgo e in Piazza Vittorio Veneto a Gioiosa Ionica.

Eventi centrali dell’estate gioiosana, il cui programma è stato presentato in questi giorni e che vede indubbiamente la Pro Loco come associazione che maggiormente presenterà eventi nel mese di agosto.

Un impegno continuo per la promozione del territorio e delle sua tipicità, promuovendo in modo attivo la cultura enogastronomica e le tante eccellenze presenti nella Vallata del Torbido.

L’8 agosto sarà la giornata del Pezzo Duro prodotto tipico gioiosano, ormai apprezzato in tutta la regione e realizzato dai maestri gelatieri. Una vera prelibatezza che verrà fatta degustare ai tanti visitatori che ormai da trent’anni arrivano a Gioiosa per questo evento rinomato.

Il 10 e 11 agosto invece si svolgerà la manifestazione “Suoni & Sapori”, nata l’anno scorso e diventata da subito iniziativa imperdibile.

Quest’anno ancora maggiori offerte culinarie e programma ricco di eventi musicali per unire i gusti enogastronomici a quelli musicali che, soprattutto a Gioiosa, non possono che strizzare l’occhio alla tarantella.

Una vera sinergia quella svolta dal Vice Presidente del comitato Unpli di Reggio Calabria Vincenzo Mazzaferro, dal Presidente della Pro Loco Rosario Bombardiere e dai tanti volontari e simpatizzanti dell’associazione.

Anche quest’anno per le attività c’è inoltre il pieno appoggio organizzativo da parte di giovani imprenditori del territorio, come Matteo Zenone e Giuseppe Lucà, gia fondatori del Festival “Suoni e Sapori”, e la collaborazione dell’artista Vincenzo Luca.

Per quanto riguarda la promozione e la logistica, indispensabile la partecipazione dei 6 volontari del servizio civile universale Unpli e del gruppo di giovani “Amici della Pro Loco”.

Una collaborazione importante per la buona riuscita degli eventi.