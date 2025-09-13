Gioiosa Jonica: fermato un uomo di nazionalità indiana accusato di aver ucciso un suo connazionale

Gioiosa Jonica (RC), 13 settembre 2025 – È stato eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un uomo di nazionalità indiana da parte dei Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Roccella Jonica (RC). L’uomo, posto in fermo a seguito del decreto emesso dalla Procura di Locri, è accusato di omicidio ai danni di un suo connazionale a seguito di una brutale aggressione.

Le indagini in merito all’assassinio e coordinate dalla Procura di Locri, diretta dal dott. Giuseppe Casciaro si sono rivelate complesse a causa delle difficoltà di identificazione della vittima; il cadavere, rinvenuto nella primissime ore del mattino del 20 agosto, era in avanzato stato di decomposizione, avvolto in un lenzuolo e adagiato sul selciato a ridosso di alcune abitazioni del centro storico di Gioiosa Jonica.

È solo grazie ad alcuni tatuaggi che i carabinieri della stazione locale sono potuti risalire al nome della vittima, già nota alle forze della polizia, cosi come alla sua cerchia di conoscenze.

Il tempestivo lavoro di investigazione effettuato dalla Sezione Operativa di Roccella Ionica, supportata dall’approfondito e qualificato contributo del R.I.S. di Messina, oltre che dal personale della S.I.S. del Comando Provinciale di Reggio Calabria e del Nucleo Investigativo di Locri, ha accumulato una serie di elementi a carico del fermato partendo da un attento sopralluogo della scena del crimine; un apparente e innuocua abitazione abbandonata, si sarebbe rivelato il rifugio che l’accusato condivideva con la vittima. A questo si aggiungono i filmati delle videocamere di sorveglianza che testimoniano la presenza dell’uomo sul luogo del delitto nei frangenti di tempo compatibili con l’omicidio.

A stringere la cerchia sul sospettato vi è anche un altro episodio di violenza ai danni di un suo connazionale, prontamente soccorso dal personale sanitario pochi giorni prima del rinvenimento del cadavere; inoltre, a seguito dell’omicidio, l’uomo avrebbe lasciato Gioiosa Ionica rendendosi irreperibile. Solo grazie alle serrate ricerche dei Carabinieri della Sezione Operativa di Roccella Jonica che è stato possibile rintracciarlo a Siderno. La Procura di Locri insieme agli investigatori stanno ora raccogliendo ulteriori elementi per ricostruire la dinamica dell’efferato omicidio.

Il soggetto fermato è attualmente deferito all’Autorità Giudiziaria.