Gioiosa Jonica penalizzata, Costruire Insieme “chiusura dell’uffici postale dal 15 luglio al 31 agosto è inaccettabile”

Gioiosa Ionica si trova ad affrontare una situazione di grande disagio a causa della decisione di Poste Italiane di chiudere l’Ufficio Postale locale dal 15 luglio al 31 agosto.

Questa scelta è stata fortemente criticata dal gruppo consiliare “Costruire Insieme”, che sottolinea non solo l’inadeguata gestione della questione da parte dell’ente postale, ma anche la mancanza di comunicazione da parte dell’amministrazione comunale.

Secondo il gruppo consiliare, l’amministrazione, guidata dalla giunta Ritorto-Fuda, avrebbe dovuto essere a conoscenza della chiusura imminente e informare i cittadini e soprattutto la minoranza, delle difficoltà che questa scelta avrebbe potuto generare.

La mancanza di un piano alternativo è vista come un segnale di scarsa attenzione verso le esigenze della comunità e del turismo, settori vulnerabili in un periodo di massima affluenza.

La chiusura dell’Ufficio Postale in piena estate solleva interrogativi sulla pianificazione strategica necessaria per garantire servizi essenziali alla popolazione. Il gruppo “Costruire Insieme” esprime la necessità di un coinvolgimento proattivo di tutti gli attori locali per affrontare la situazione e mantenere alto il livello di servizio e il benessere dei cittadini.

“In un momento di grande affluenza turistica, non possiamo permetterci di perdere servizi vitali,” dicono i rappresentanti del gruppo. “Gioiosa Ionica non può essere lasciata sola e l’amministrazione deve dimostrare maggiore responsabilità e attenzione verso le necessità dei suoi cittadini.”

La chiusura dell’Ufficio Postale rappresenta un ulteriore passo indietro nella gestione dei servizi pubblici nella comunità, non possiamo ammettere che accadano episodi del genere e chiediamo un intervento immediato da parte dell’amministrazione, dal momento che ha deciso di mantenere il silenzio senza metterci a conoscenza per tempo del problema, insieme avremmo potuto cercare di lavorare per risolverlo.

Gruppo Consigliare Costruire Insieme Gioiosa Ionica