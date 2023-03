Giorgio Armani Made to Order a Reggio Calabria da Foti Boutique il 31 Marzo e l’1 e 2 Aprile

Reggio Calabria come Milano, Venerdì 31 Marzo, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, Sabato 1 e Domenica 2 Aprile dalle ore 10.00 alle ore 20.00, Foti Boutique ospiterà sul Corso Garibaldi al numero 50 il Measure di Giorgio Armani e la linea Armani Home.

Come Measure, si potrà realizzare su richiesta un capo che racconta il proprio stile, il servizio esclusivo di made to order, creato per esaltare l’unicità della persona, è infatti possibile personalizzare una serie di capi presenti in collezione scegliendone i particolari (tessuti, fodere e bottoni).

E’ il concept con il quale Armani darà la possibilità ai suoi clienti di personalizzare il proprio guardaroba puntando al particolare non solo nei tessuti ma anche nelle linee.

Armani Home invece è uno spazio esclusivo che Foti Boutique dedica non solo agli amanti della casa ma anche agli architetti ed agli interior designer con una linea di accessori, tessili ed arredamento.

Durante le tre giornate di Venerdì, Sabato e Domenica i sarti di Giorgio Armani si interfacceranno con il pubblico su specifico appuntamento che può essere fissato contattando Foti Boutique al numero 0965 23774.

Partner di questi tre giorni è l’Azienda vinicola Tramontana che metterà in degustazione il suo fiore all’occhiello: lo spumante brut “Tramontana 1890”.