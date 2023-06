Giornata Ambiente a Tropea: Volontari protagonisti con Plastic Free

Pochi, pochissimi mozziconi di sigarette. È il magro, ma felicissimo bottino conquistato dai volontari che hanno partecipato nei giorni scorsi alla Giornata mondiale per l’ambiente celebrata nel Principato con un giorno di anticipo rispetto alla data tradizionale. Si tratta di un risultato più che positivo perché testimonia l’ottimo stato di salute di cui gode la Città, rispetto a quella che rappresenta una vera e propria piaga: l’abbandono indiscriminato di cicche nell’ambiente.

Come l’iniziativa Spiagge Pulite – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – che ci ha visto riconsegnare, insieme all’associazione Mare di Montepaone e a Legambiente Ricadi, dopo quasi un anno di cure di riabilitazione, la tartaruga Caretta Caretta, battezzata con il nome Tropea, al suo habitat naturale, l’evento condiviso con Plastic Free ha riscosso forte partecipazione.

Vi hanno preso parte non solo numerosi volontari, ma anche turisti e viaggiatori internazionali, felici di dare il proprio contributo alla giornata ecologica e di sensibilizzazione ai temi della salvaguardia ambientale.

Da Corso Vittorio Veneto, cuore e corridoio del salotto diffuso del Principato a Piazza Cannone, tra gli affacci più suggestivi sulle acque Bandiera Blu 2023. È, questo, il percorso che i volontari, residenti e turisti da ogni parte del mondo, hanno battuto, centimetro per centimetro, intercapedine per intercapedine, per prelevare fino all’ultima cicca di sigarette; una sfida culturale e concreta che l’Amministrazione Comunale continua a portare avanti senza soste.