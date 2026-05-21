Giornata europea dei Parchi: Ente Parco d’Aspromonte e Sigea danno appuntamento a San Giorgio Morgeto

Ogni 24 maggio ricorre la giornata europea del Parchi con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della natura e della tutela della biodiversità.

Anche l’ente parco dell’Aspromonte e Geoparco Unesco, in co-organizzazione con SIgea (Società Italiana Geologia Ambientale) celebrerà questo importante ricorrenza con una giornata dedicata al nostro patrimonio naturale.

L’evento si terrà a San Giorgio Morgeto, nella sala del Convento dei Dominicani, a partire dalle 9 e 30.

È prevista la presenza delle più alte cariche istituzionali e la partecipazione di tutti gli Enti che hanno condiviso con l’ente il percorso condiviso su un territorio che è patrimonio dell’umanità con i suoi geositi tra cui la Regione, le università, gli Ordini professionali, le associazioni di categoria e le comunità del Parco.

Sarà dal Commissario Straordinario, Renato Carullo, ad aprire i lavori che prevedono due interessanti panel: il primo riguarderà “Geodiversità, Biodiversità, Aree Protette”, il secondo “Aree Protette, storia, cultura, tradizione, sviluppo sostenibile”.

Durante l’evento è prevista la consegna degli attestati ai partecipanti del corso formativo organizzato in collaborazione con il CAI sez. Aspromonte per la “Manutenzione e gestione dei sentieri per la fruizione dei Geositi del Geoparco UNESCO

Seguirà una degustazione dei prodotti di eccellenza del Parco e la passeggiata guidata nell’antico borgo e al Castello di San Giorgio Morgeto.

L’obiettivo è quello di far conoscere la grande bellezza e le potenzialità del Geoparco UNESCO promuovendo la partecipazione e la fruizione da parte dei cittadini, dei turisti e dei visitatori.