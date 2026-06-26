Giornata internazionale contro la droga: l’impegno della Regione Calabria nel contrasto alle dipendenze

Dal 1989, ogni 26 giugno le Nazioni Unite celebrano la Giornata internazionale contro l’uso e il traffico illecito di droga.

La ricorrenza è legata alla conclusione, il 26 giugno 1987, della Conferenza internazionale sull’uso e sul traffico illecito di droga, tenutasi a Vienna, dalla quale scaturirono importanti indirizzi di policy a livello globale.

I dati dell’ultima Relazione al Parlamento continuano a destare preoccupazione: un giovane su quattro nella fascia di età tra i 15 e i 19 anni dichiara di aver fatto uso di stupefacenti almeno una volta nell’ultimo anno; 26.000 ragazzi sotto i 18 anni nel 2025 si sono isolati nella propria camera per più di sei mesi, interrompendo ogni contatto con l’esterno, compresi i familiari più stretti.

La Regione Calabria, su impulso del presidente Roberto Occhiuto, ha avviato programmi pluriennali e progetti strutturati per il contrasto a ogni forma di dipendenza patologica: da sostanze d’abuso legali e illegali a quelle comportamentali, quali il gioco d’azzardo, il gaming e l’uso problematico dei social media.

Sono stati stanziati complessivamente oltre 11 milioni di euro per la realizzazione, nel triennio, di progetti di prevenzione rivolti ad adolescenti e giovani, di reinserimento sociale e lavorativo, nonché di riabilitazione e recupero.

“In questa Giornata del 26 giugno si rinnova l’impegno della Regione Calabria a mettere in atto strategie e programmi come mai avvenuto in precedenza nel territorio regionale ha dichiarato l’assessore al Welfare della Regione Calabria, Pasqualina Straface, delegata dal presidente Roberto Occhiuto alle politiche sulle Dipendenze per potenziare gli interventi di cura, reinserimento e prevenzione contro ogni forma di dipendenza, da sostanze legali e illegali.

I nostri progetti hanno trovato concreta attuazione grazie alla preziosa collaborazione delle comunità terapeutiche e dei Ser.D. delle aziende sanitarie. Dal lavoro sinergico tra Regione, Asp e comunità terapeutiche sono scaturiti interventi di cura, reinserimento e prevenzione diffusi su tutto il territorio regionale.”

L’assessore al Welfare ha proseguito sottolineando la necessità di raggiungere i luoghi di aggregazione giovanile e le istituzioni scolastiche, sostenendo famiglie, insegnanti e comunità educative, al fine di impedire attraverso l’azione preventiva che le droghe e i comportamenti generatori di dipendenza esercitino il loro potere distruttivo sulla vita dei più giovani, sottraendo loro speranze, sogni e progetti di vita.

“Come governo regionale siamo impegnati a monitorare e a intervenire con programmi mirati sull’evoluzione di questo complesso fenomeno; per tale ragione abbiamo istituito l’Osservatorio regionale sulle dipendenze patologiche, recentemente insediatosi.”

Straface ha concluso rivolgendosi a quanti ancora oggi vivono una condizione di tossicodipendenza o di dipendenza senza sostanze: “Bisogna credere in se stessi e nelle proprie potenzialità per emanciparsi da ogni forma di dipendenza e dalla schiavitù che essa genera.

Parafrasando don Mario Picchi, tra i fondatori del movimento delle Comunità terapeutiche, mi rivolgo a voi con un invito: riscattatevi e vivete una vita piena di significato. “Perché tu solo puoi farcela, ma non da solo”.

https://www.regione.calabria.it/giornata-internazionale-contro-la-droga-limpegno-della-regione-calabria-nel-contrasto-alle-dipendenze/