Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, la voce dell’Associazione “Donne in Prima Fila”
In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, l’Associazione Donne in Prima Fila rinnova il proprio impegno quotidiano nella tutela, nel sostegno e nella valorizzazione delle donne che vivono situazioni di violenza, fragilità e discriminazione.
Come Presidente dell’Associazione, desidero ricordare che la violenza contro le donne non è solo un’emergenza sociale, ma una ferita che colpisce l’intera comunità.
Ogni storia di dolore che incontriamo è un richiamo alla responsabilità collettiva: istituzioni, famiglie, scuole, comunità religiose e civili devono essere unite nel contrasto di ogni forma di abuso, visibile o invisibile.
Donne in Prima Fila opera quotidianamente per accompagnare le donne in percorsi di ascolto, protezione, assistenza psicologica e legale, autonomia lavorativa, reinserimento sociale e crescita personale.
Particolare attenzione viene rivolta anche al percorso umano e spirituale, offrendo supporto a chi desidera ritrovare, attraverso la fede cristiana, forza interiore, identità e speranza.
La nostra Associazione lavora perché ogni donna possa sentirsi accolta, creduta e sostenuta, senza giudizio e senza paura.
Crediamo profondamente che la dignità femminile sia un valore sacro e inviolabile, e che la società possa crescere solo se si fonda sul rispetto, sull’uguaglianza e sulla cultura dell’amore.
In questa giornata simbolica, ma soprattutto nei restanti giorni dell’anno, invitiamo tutte e tutti a farsi portavoce di un cambiamento reale: denunciando ogni forma di violenza, anche quella culturale; educando al rispetto e alla parità; sostenendo chi opera sul territorio per proteggere le donne; ascoltando, con delicatezza e responsabilità, chi chiede aiuto.
Il nostro impegno continua, con coraggio e determinazione, perché nessuna donna debba più sentirsi sola.
La Presidente
Associazione Donne in Prima Fila
Monica D’Aguì