Giornata mondiale Autismo, la Regione Calabria in prima linea per supporto a diversamente abili e famiglie

Oggi, nella Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, è necessario ribadire con forza quanto sia importante lavorare per costruire una Calabria che faccia leva sui valori dell’inclusività e della solidarietà.

Le persone con disturbi dello spettro autistico e le loro famiglie non sono sole: la Regione Calabria è al loro fianco, con azioni concrete e un sostegno costante che si palesa con diverse misure messe in campo grazie alla lungimiranza del Presidente del della Giunta Occhiuto.

Lo afferma la Presidente della Terza Commissione Sanità e Attività sociali del Consiglio Regionale, Pasqualina Straface, ripercorrendo gli impegni concreti attuati in questi tre anni dal Governo centrale e, soprattutto, dalle istituzioni regionali per le persone che soffrono di disturbi evolutivi; non da ultimo ricorda la legge di cui sono stata promotrice, approvata nel corso dell’ultimo Consiglio Regionale e che garantisce a tutti gli studenti con alto potenziale cognitivo (APC) e con altri bisogni educativi speciali (BES) strumenti e strategie educative mirate.

Nel frattempo, però, per migliorare la qualità della vita delle persone con autismo e delle loro famiglie la Regione ha attivato una serie di programmi virtuosi.

Tra questi c’è sicuramente il progetto Includi Calabria, finanziato con fondi PAC, che prevede contributi economici per sostenere le spese legate all’assistenza e alla cura; un aiuto concreto sottolinea la Consigliera Regionale che, in questi anni, ha permesso a molte famiglie di affrontare con maggiore serenità le sfide quotidiane.

Inoltre, con il progetto Autipack, finanziato con fondi PSR Calabria FESR FSE+ 2021/2027, stiamo potenziando ulteriormente il nostro impegno, ampliando i servizi e le opportunità per le persone con autismo.

Così come ricorda ancora la Presidente della Terza Commissione Sanità la risoluzione Autismo Diurno e Semiresidenziale – Meglio Accogliere, Accogliere Meglio, che con un importante finanziamento dal Fondo Royalties mira proprio a migliorare l’accoglienza e l’assistenza attraverso servizi domestici e di comunità.

Ed è proprio questa iniziativa che testimonia la nostra attenzione costante alle esigenze delle persone con autismo e delle loro famiglie anche quando si trovano a vivere le difficoltà nel chiuso delle loro case.

Voglio ringraziare, non per ultime, tutte le associazioni, gli operatori sanitari e i volontari che ogni giorno si impegnano per migliorare la vita delle persone con autismo.

Il loro lavoro è prezioso e fondamentale per costruire una Calabria più inclusiva e accogliente.

In questa giornata speciale conclude Pasqualina Straface rinnovo l’impegno a lavorare insieme, istituzioni e società civile, per garantire alle persone con autismo e alle loro famiglie il supporto e le opportunità di cui hanno bisogno.