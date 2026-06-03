Giornate Calabresi di Otorinolaringoiatria e Allergologia: a Rende il 5 e 6 giugno il nuovo appuntamento scientifico regionale

Saranno le eleganti sale di Villa Fabiano a Rende a ospitare, il 5 e 6 giugno, le Giornate Calabresi di Otorinolaringoiatria e Allergologia, un nuovo appuntamento di aggiornamento specialistico che si propone di diventare un riferimento stabile per la formazione medica nel distretto testa-collo.

Il congresso è organizzato per la quinta edizione da Stefano Fucile e presieduto da Elena Cantone entrambi appartenenti alla Uoc di Otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, supportati dal provider Xenia di Francesca Mazza, realtà ormai consolidata nella progettazione di eventi formativi ad alto contenuto scientifico.

Un congresso pensato per integrare competenze e costruire percorsi condivisi.

Alla base dell’iniziativa vi è un razionale scientifico chiaro e ambizioso: offrire un aggiornamento multidisciplinare che abbracci le principali aree dell’otorinolaringoiatria, della rinologia, dell’allergologia, dell’otologia, dell’audiovestibologia e della laringologia.

L’obiettivo è rispondere alla crescente necessità di integrare competenze diverse per una gestione realmente efficace delle patologie del distretto testa-collo, che oggi richiedono un approccio sempre più coordinato e personalizzato.

Le sessioni scientifiche esploreranno l’intero spettro delle condizioni cliniche: dalle patologie allergiche e rino-sinusali alle vertigini e alle ipoacusie improvvise fino ai quadri oncologici e alle patologie chirurgiche di confine.

In questo contesto, il congresso offrirà un confronto diretto tra otorinolaringoiatri e altri professionisti coinvolti nella presa in carico del paziente, con l’obiettivo di costruire percorsi diagnostico-terapeutici condivisi, più rapidi ed efficaci.

Innovazione diagnostica, chirurgica e terapeutica, dunque. Ampio spazio sarà dedicato all’evoluzione delle strategie diagnostiche e terapeutiche, con un focus su strumenti innovativi in età pediatrica, nuovi percorsi riabilitativi, gestione chirurgica avanzata, utilizzo dei farmaci biologici, oggi sempre più centrali nella cura delle patologie allergiche e infiammatorie croniche.

Le lezioni magistrali e le sessioni pratiche offriranno ai partecipanti strumenti immediatamente applicabili nella pratica clinica quotidiana, con un taglio operativo che valorizza l’esperienza diretta e il confronto tra specialisti.

Le Giornate Calabresi di Otorinolaringoiatria e Allergologia si presentano come un’occasione di aggiornamento di alto livello, capace di coniugare rigore scientifico, multidisciplinarità e attenzione ai bisogni reali dei professionisti sanitari.

Un evento che rafforza il ruolo della Calabria come luogo di confronto e crescita per la comunità medica, valorizzando competenze, esperienze e nuove prospettive cliniche.