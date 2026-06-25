Giornate della Cultura Lituana a Scalea: una festa di amicizia, musica e letteratura

Il 26 e 27 giugno 2026, nella città di Scalea, in Calabria, si terranno le Giornate della Cultura Lituana, un evento teso a rafforzare il dialogo tra Lituania e Italia e a promuovere la cultura lituana presso la comunità locale, valorizzando i legami e stimolando le relazioni turistiche tra i due Paesi.

Il programma delle due giornate, fortemente voluta dalla comunità lituana in collaborazione dell’Amministrazione comunale, della Pro Loco e dell’associazione TirrenPol. Prevede incontri istituzionali, iniziative religiose e turistiche, la presentazione della letteratura lituana e un concerto che porterà in Calabria la tradizione della musica corale e del canto popolare lituano.

Un simbolo di amicizia: la cerimonia dell’alzabandiera

Le Giornate della Cultura Lituana si apriranno il 26 giugno alle ore 17:00 presso il Municipio di Scalea con la Cerimonia della Bandiera dell’Amicizia e i saluti ufficiali delle istituzioni.

All’evento prenderanno parte rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle istituzioni di Scalea, che avranno il piacere di ospitare membri del corpo diplomatico e consolare della Repubblica di Lituania in Italia e altre illustri personalità: Ambasciatore della Repubblica di Lituania, S.E. Dalia KREIVIENĖ, e il Console Onorario a Taranto (Puglia e Basilicata) – Giuseppe Saracino.

La cerimonia rappresenterà un importante segno di amicizia tra Lituania e Italia, evidenziando la collaborazione tra le due comunità, tesa a rafforzare le relazioni turistiche e, più in generale, i rapporti internazionali. Per la comunità lituana in Calabria è un grande onore condividere questo momento con le istituzioni locali e con tutti coloro che sostengono il dialogo e la cooperazione tra i popoli.

Un momento di fede e condivisione

La mattina del 27 giugno, dalle ore 10:00 alle 11:30, presso la Chiesa di San Nicola di Platea, sarà celebrata la Santa Messa, presieduta da don Audrius Arštikaitis, rettore del Pontificio Collegio Lituano di San Casimiro a Roma. Durante la liturgia canterà il coro misto “Canticum Novum” di Pasvalys, diretto dal maestro Rimvydas Mitkus, contribuendo a rendere ancora più solenne l’atmosfera della celebrazione.

La letteratura lituana nella Biblioteca di Scalea

Nella stessa mattinata del 27 giugno, alle ore 12:00, presso la Biblioteca Comunale “Gregorio Caloprese”, si terrà l’inaugurazione dello Scaffale della Letteratura Lituana.

L’iniziativa, promossa e curata dalla Pro Loco, offrirà ai cittadini di Scalea l’opportunità di conoscere più da vicino la letteratura, la storia e la cultura della Lituania attraverso opere in lingua lituana e traduzioni di autori lituani in lingua italiana.

Attraverso la programmazione di eventi, lo scaffale rappresenterà uno spazio di incontro reciproco, favorendo la conoscenza delle tradizioni, della storia e del patrimonio culturale della Calabria anche da parte della comunità lituana. La biblioteca diventerà così un luogo di dialogo permanente e di scambio tra le due comunità.

L’evento sarà inoltre allietato dalla lettura poetica “Parole al cuore”, curata dalla lituanista e promotrice della lingua lituana Genovaitė Urmonaitė, che accompagnerà il pubblico alla scoperta della sensibilità e della ricchezza della poesia lituana.

Concerto di gala nello storico Palazzo dei Principi

Le Giornate della Cultura Lituana si concluderanno alle ore 18:00 con un concerto di gala presso il prestigioso Palazzo dei Principi Spinelli.

Protagonista della serata sarà il coro misto “Canticum Novum” di Pasvalys, diretto da Rimvydas Mitkus. Il programma proporrà composizioni della tradizione corale lituana e canti popolari che offriranno al pubblico italiano l’occasione di avvicinarsi al patrimonio musicale lituano e, allo stesso tempo, permetterà alla comunità lituana di condividere i propri valori con un pubblico internazionale.

Un invito aperto a tutta la comunità

Gli organizzatori delle Giornate della Cultura Lituana invitano cordialmente i cittadini di Scalea, gli ospiti della città, la comunità lituana in Italia e tutti gli interessati a partecipare agli eventi e a celebrare insieme l’amicizia, il dialogo culturale e i valori europei che uniscono i nostri Paesi.

Scalea diventerà così un luogo d’incontro tra tradizioni e persone, confermando il ruolo della cultura come ponte di dialogo, stimolo al turismo e reciproca conoscenza tra Lituania e Italia.