Giovani democratici di Reggio Calabria “mentre la Calabria continua a soffrire, la destra pensa solo alle poltrone”
La maggioranza guidata dal Presidente Occhiuto ha deciso di concentrare i lavori sulla modifica dello Statuto Regionale, scegliendo di aumentare da 7 a 9 gli assessori e di reintrodurre la figura dei sottosegretari.
È una scelta profondamente sbagliata: invece di investire risorse per migliorare servizi essenziali come sanità, istruzione e mobilità, si preferisce aumentare i costi della politica, proprio in un momento in cui ogni euro pubblico dovrebbe essere destinato al benessere delle famiglie e dei territori.
A rendere tutto ancora più grave è stata l’assenza totale di un percorso istruttorio nelle Commissioni competenti.
La Calabria non merita questo.
I Giovani Democratici di Reggio Calabria continueranno a battersi per una Regione più giusta, più trasparente e realmente vicina ai bisogni della propria comunità. Le nostre energie sono e resteranno sempre al fianco dei calabresi, non delle poltrone.