Giovani democratici di Reggio Calabria “mentre la Calabria continua a soffrire, la destra pensa solo alle poltrone”

La maggioranza guidata dal Presidente Occhiuto ha deciso di concentrare i lavori sulla modifica dello Statuto Regionale, scegliendo di aumentare da 7 a 9 gli assessori e di reintrodurre la figura dei sottosegretari.

Mentre la Calabria affronta problemi enormi dagli ospedali che non ce la fanno più alle scuole che cadono a pezzi, dai trasporti inaffidabili ai giovani costretti a partire in Consiglio Regionale è andata in scena l’ennesima pagina incomprensibile per chi vive davvero nella nostra terra.

Un intervento che non risponde a nessuna delle urgenze che i calabresi vivono ogni giorno.

È una scelta profondamente sbagliata: invece di investire risorse per migliorare servizi essenziali come sanità, istruzione e mobilità, si preferisce aumentare i costi della politica, proprio in un momento in cui ogni euro pubblico dovrebbe essere destinato al benessere delle famiglie e dei territori.

A rendere tutto ancora più grave è stata l’assenza totale di un percorso istruttorio nelle Commissioni competenti.