Fare imprenditoria in Calabria si può: l’esempio di KALAB, l’impresa di 5 giovani rimasti in Calabria

Diamante (Cs), 15 settembre 2025 – Giorni intensi quelli che hanno caratterizzato la seconda settimana di settembre a Diamante. La 33esima edizione del Festival del Peperoncino, tenutasi dal 10 al 14, si riconferma un evento di indiscusso successo, pronto ad attirare migliaia di visitatori oltre nazione che riempiono le strade della cittadina dell’alto Tirreno cosentino.

Come ogni anno, svariate sono le imprese agricole provenienti da tutto il territorio nazionale a stanziare sul suolo del lungomare cittadino per esporre prodotti tipici locali e la loro elaborazione in creme spalmabili, confetture, salse.

A celebrare il peperoncino quale simbolo identitario di Diamante, ma soprattutto della Calabria la “giovane” impresa agricola KALAB (Kalabrian Agricolture Laboratories); giovane non tanto per la sua recente data di nascita, ma per la tenera età di coloro che la compongono.

5 ragazzi che hanno scelto la natia Calabria quale luogo di realizzazione e che hanno investito nella realizzazione di un’impresa specializzata nella coltura di peperoncini nostrani, conquistando i mercati esteri.

Specializzata prevalentemente nella coltivazione e nella diffusione del “diavolicchio di Diamante” KALAB vanta uno staff di 5 giovani imprenditori provenienti da famiglie contadine, accomunati dalla passione per l’agricoltura che da 10 anni contribuiscono all’aumento delle vendite del peperoncino nel mondo, con al fianco 13 collaboratori, diversi punti vendita e un home restaurant.

Un’orgoglio tutto calabrese, quanto un mirabile esempio per i giovani calabresi, spesso mirati a lasciare la loro regione per trasferirsi altrove.

La realtà di KALAB conferma l’importanza del settore agricolo nell’imprenditoria giovanile; un orgoglio tutto calabrese, quanto un mirabile esempio per i giovani calabresi, spesso mirati a lasciare la loro regione per trasferirsi altrove. Una nota dolente se si pensa che siano 150.000 i ragazzi che migrano alla volta di territori con maggiori possibilità formative e lavorative.

Interviste di Graziano Tomarchio